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    1 сентября 2026, 19:24 • Справки

    Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

    Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать
    @ Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

    Главное – кратко

    • 11 сентября, в пятницу, православные верующие вспоминают Усекновение главы Иоанна Предтечи.

    • 14 сентября, в понедельник, начинается церковное новолетие, или начало индикта.

    • 21 сентября, в понедельник, отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

    • 27 сентября, в воскресенье, празднуют Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

    • Рождество Богородицы и Воздвижение относятся к двунадесятым непереходящим праздникам.

    • Многодневных постов в сентябре нет.

    • Пост установлен 11 сентября – на Усекновение и 27 сентября – на Воздвижение.

    • В течение месяца также сохраняются обычные постные среды и пятницы.

    • Народные запреты про ножи, круглые продукты, лес, змей, уборку и стирку не нужно выдавать за церковные правила.

    • В большие праздники верующим рекомендуют по возможности посетить храм, помолиться, отказаться от ссор, злословия и суеты.

    Какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года

    Главные церковные даты сентября 2026 года – Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября.

    Рождество Богородицы и Воздвижение относятся к двунадесятым непереходящим праздникам. Это значит, что они входят в число двенадцати важнейших праздников церковного года после Пасхи и каждый год отмечаются в одну и ту же дату.

    Усекновение главы Иоанна Предтечи не относится к двунадесятым праздникам, но это один из важных дней церковной памяти. В этот день установлен пост.

    Церковное новолетие 14 сентября менее известно широкой аудитории, но важно для богослужебного календаря: с него начинается новый церковный год.

    Православный календарь на сентябрь 2026 года по дням

    11 сентября, пятница – Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Это день памяти мученической смерти Иоанна Крестителя и день поста.

    14 сентября, понедельник – церковное новолетие, или начало индикта. В этот день начинается новый церковный год.

    21 сентября, понедельник – Рождество Пресвятой Богородицы. Это двунадесятый непереходящий праздник.

    27 сентября, воскресенье – Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Это двунадесятый непереходящий праздник и день поста.

    Кроме этих дат, в сентябре сохраняются обычные постные среды и пятницы. Если человеку важно соблюдать пост по церковному уставу, лучше сверяться с православным календарем на конкретный день и учитывать состояние здоровья.

    Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября 2026 года

    Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечают 11 сентября. В 2026 году этот день приходится на пятницу.

    Праздник посвящен памяти мученической смерти Иоанна Крестителя – пророка, Предтечи и Крестителя Господня. В церковной традиции этот день связан с покаянием, трезвением, молитвой и воздержанием.

    На Усекновение установлен пост. Верующие стараются провести день более строго: по возможности посещают богослужение, молятся, избегают шумных развлечений и излишеств.

    С этим днем связано много народных запретов: «нельзя брать нож», «нельзя резать круглое», «нельзя есть красные продукты», «нельзя ставить на стол круглую посуду». Но такие представления относятся к народной культуре, а не к обязательным церковным правилам.

    Церковный смысл дня не в запрете на форму овощей или посуды, а в памяти об Иоанне Предтече, посте, молитве и отказе от греховного поведения.

    Церковное новолетие 14 сентября 2026 года

    Церковное новолетие, или начало индикта, в 2026 году приходится на 14 сентября, понедельник.

    Эта дата соответствует 1 сентября по старому стилю. В Русской православной церкви неподвижные праздники сохраняют связь с юлианским календарем, который сейчас отличается от гражданского календаря на 13 дней. Поэтому церковное новолетие отмечают 14 сентября по современному гражданскому календарю.

    Церковное новолетие не нужно путать с гражданским Новым годом. Это не светский праздник с застольями и поздравлениями, а начало нового богослужебного круга.

    Для широкой аудитории эта дата менее известна, чем Рождество Богородицы или Воздвижение, но в церковном календаре она важна. С нее начинается новый год церковных праздников, чтений и богослужебной жизни.

    Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2026 года

    Рождество Пресвятой Богородицы в 2026 году отмечают 21 сентября, в понедельник. Это двунадесятый непереходящий праздник.

    Праздник посвящен рождению Девы Марии у праведных Иоакима и Анны. В церковной традиции эта дата связана с надеждой, семейной верностью, долгожданным рождением и началом пути, который ведет к Рождеству Христову.

    Рождество Богородицы открывает круг двунадесятых праздников церковного года. Его смысл не сводится к бытовым приметам или сельскохозяйственным обычаям. Для верующих это прежде всего день благодарности Богу и почитания Пресвятой Богородицы.

    В народной традиции праздник иногда связывали с Осенинами, окончанием полевых работ, урожаем и семейными встречами. Эти обычаи могут быть частью культуры, но церковная суть праздника важнее примет.

    Что можно и нельзя делать на Рождество Богородицы

    На Рождество Пресвятой Богородицы верующим по возможности стоит сходить в храм, помолиться, поздравить близких, помочь нуждающимся и провести день без ссор и злословия.

    Можно:

    • посетить богослужение;

    • помолиться дома, если нет возможности пойти в храм;

    • поздравить родных и близких;

    • навестить родителей;

    • помочь тем, кто нуждается в поддержке;

    • устроить спокойную семейную трапезу;

    • поблагодарить Бога за семью, детей и близких.

    Не стоит:

    • ссориться;

    • злословить;

    • осуждать;

    • злоупотреблять алкоголем;

    • превращать праздник в шумное застолье;

    • сознательно проводить день в раздражении и суете.

    Бытовая работа сама по себе не является автоматическим нарушением церковной нормы. Если нужно приготовить еду, ухаживать за больным, выйти на смену, помочь ребенку или выполнить неотложное дело, это не равнозначно греху.

    Запреты на уборку, стирку, готовку и рукоделие относятся прежде всего к народной традиции. Церковь не сводит праздник к списку бытовых запретов. Главный смысл дня – молитва, благодарность и мир с Богом и людьми.

    Воздвижение Креста Господня 27 сентября 2026 года

    Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня в 2026 году приходится на 27 сентября, воскресенье. Это двунадесятый непереходящий праздник.

    Праздник связан с обретением и прославлением Креста Господня. В храмах совершается особое богослужение с выносом Креста для поклонения.

    В этот день установлен пост, даже несмотря на то что в 2026 году праздник выпадает на воскресенье. Для верующих это день молитвы, благоговейного отношения к Кресту Господню и памяти о крестной жертве Христа.

    Воздвижение часто окружено народными поверьями: про лес, змей, закрытие земли, запрет начинать дела. Но церковный смысл праздника связан не с суевериями, а с Крестом, молитвой, покаянием и постом.

    Что можно и нельзя делать на Воздвижение

    На Воздвижение главное – участие в богослужении, молитва и пост. Если есть возможность, верующие идут в храм, поклоняются Кресту и стараются провести день спокойно.

    Можно:

    • посетить храм;

    • помолиться дома;

    • соблюдать пост по силам;

    • отказаться от шумных развлечений;

    • помочь близким;

    • провести день без ссор и раздражения.

    Не стоит:

    • устраивать шумные застолья;

    • злоупотреблять алкоголем;

    • ругаться;

    • осуждать других;

    • превращать праздник в обычный день суеты;

    • игнорировать пост без необходимости.

    Народные поверья о том, что на Воздвижение нельзя ходить в лес, начинать дела, работать с землей или выполнять какие-то бытовые действия, не являются церковным правилом. Если человеку нужно работать, ухаживать за близкими, готовить еду или выполнять срочное дело, это не отменяет праздника.

    На Воздвижение важнее помнить о Кресте, посте и молитве, чем следовать суеверным запретам.

    Какие посты будут в сентябре 2026 года

    Многодневных постов в сентябре 2026 года нет. Однако в течение месяца сохраняются обычные постные среды и пятницы, а также есть два важных однодневных поста.

    11 сентября установлен пост на Усекновение главы Иоанна Предтечи. В 2026 году этот день приходится на пятницу.

    27 сентября установлен пост на Воздвижение Креста Господня. В 2026 году этот день приходится на воскресенье, но пост сохраняется.

    Меру поста мирянам важно соотносить со здоровьем, возрастом, беременностью, болезнями, физической нагрузкой, рабочими условиями и советом священника. Нельзя превращать пост только в пищевое правило и забывать о его духовном смысле.

    Если человек болен, беременен, кормит ребенка, находится в дороге, занимается тяжелым трудом или имеет медицинские ограничения, меру поста лучше обсудить индивидуально.

    Можно ли венчаться в сентябре 2026 года

    Венчание в сентябре 2026 года возможно не в любой день. Дату нужно заранее согласовывать в конкретном храме.

    Венчания не совершают в дни поста и в ряд богослужебно значимых периодов. Поэтому 11 сентября, на Усекновение, и 27 сентября, на Воздвижение, планировать венчание не стоит.

    Также нужно учитывать среды, пятницы, воскресные и предпраздничные богослужебные особенности. В каждом храме есть свое расписание, поэтому окончательное решение принимает священник с учетом церковного календаря и местной практики.

    Если пара хочет венчаться в сентябре 2026 года, лучше обратиться в храм заранее. Там подскажут доступные даты, порядок подготовки, необходимость исповеди, причастия и беседы перед таинством.

    Можно ли работать в церковные праздники сентября

    Церковь не формулирует бытовую работу как автоматический запрет. В большие праздники верующим желательно по возможности освободить время для храма, молитвы и более внимательного отношения к духовной жизни.

    Но если работа обязательна, сменная, связана с медициной, детьми, уходом за близкими, безопасностью или неотложными делами, это не считается автоматическим нарушением церковной нормы.

    Важно не столько формально ничего не делать, сколько не превращать праздник в обычную суету, раздражение, ссоры и развлечения без меры.

    Можно работать, если:

    • смену нельзя перенести;

    • есть служебные обязанности;

    • нужно ухаживать за больным;

    • нужно готовить еду для семьи;

    • есть неотложные бытовые дела;

    • работа связана с помощью другим людям.

    Если же дело можно спокойно отложить, верующие часто стараются так и сделать, чтобы день не прошел как обычный будний.

    Народные приметы сентября: что не является церковным правилом

    Сентябрьские церковные праздники окружены большим количеством народных примет и бытовых запретов. Но не все, что называют «нельзя», является церковной нормой.

    К народным поверьям относятся запреты:

    • нельзя резать круглое на Усекновение;

    • нельзя брать нож;

    • нельзя есть красные продукты;

    • нельзя ставить круглую посуду;

    • нельзя ходить в лес на Воздвижение;

    • нельзя начинать новые дела;

    • нельзя убираться;

    • нельзя стирать;

    • нельзя работать с землей;

    • нельзя шить и вязать.

    Эти представления относятся к народной культуре и суевериям, а не к обязательным церковным предписаниям.

    В церковной традиции центр праздника – богослужение, молитва, покаяние, пост там, где он установлен, и отказ от греховного поведения. Поэтому лучше не пугать читателя бытовыми запретами, а объяснять смысл праздника и церковное отношение к этому дню.

    Кратко: главные церковные праздники сентября 2026 года

    В сентябре 2026 года православные верующие отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября.

    Рождество Богородицы и Воздвижение относятся к двунадесятым праздникам. 11 и 27 сентября являются днями поста.

    Многодневных постов в сентябре нет, но сохраняются обычные постные среды и пятницы. Народные запреты о ножах, круглых продуктах, лесе, уборке и стирке не являются церковными правилами.

    Вопросы и ответы

    Какие главные церковные праздники будут в сентябре 2026 года?

    Главные даты сентября 2026 года – Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября.

    Когда Рождество Пресвятой Богородицы в 2026 году?

    Рождество Пресвятой Богородицы в 2026 году отмечают 21 сентября, в понедельник. Это двунадесятый непереходящий праздник.

    Когда Воздвижение Креста Господня в 2026 году?

    Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня в 2026 году приходится на 27 сентября, воскресенье. Это двунадесятый непереходящий праздник и день поста.

    Когда Усекновение главы Иоанна Предтечи в 2026 году?

    Усекновение главы Иоанна Предтечи в 2026 году приходится на 11 сентября, пятницу. В этот день установлен пост.

    Когда церковное новолетие в 2026 году?

    Церковное новолетие, или начало индикта, в 2026 году отмечают 14 сентября, в понедельник.

    Есть ли посты в сентябре 2026 года?

    Многодневных постов в сентябре нет. Сохраняются постные среды и пятницы, а также отдельные постные дни 11 сентября на Усекновение и 27 сентября на Воздвижение.

    Можно ли работать на Рождество Богородицы и Воздвижение?

    Бытовая работа сама по себе не является автоматическим нарушением церковной нормы, особенно если ее нельзя отложить. Но в большие праздники верующим рекомендуют по возможности посетить храм, помолиться и не превращать день в обычную суету.

    Что нельзя делать на Усекновение?

    Церковный смысл дня – память о мученической смерти Иоанна Предтечи, пост и молитва. Народные запреты про ножи, круглые продукты и красные овощи не являются обязательным церковным правилом.

    Что нельзя делать на Воздвижение?

    На Воздвижение важны молитва, участие в богослужении и пост. Народные поверья о лесе, змеях и «запрете начинать дела» не являются церковной нормой.

    Можно ли венчаться в сентябре 2026 года?

    Венчание нужно согласовывать в конкретном храме. Точно не стоит планировать его на 11 сентября, день поста на Усекновение, и на 27 сентября, Воздвижение Креста Господня. По остальным датам нужно сверяться с церковным календарем и расписанием храма.

    Сентябрь 2026 года включает несколько важных православных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи, церковное новолетие, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня. Самые известные большие праздники месяца – Рождество Богородицы 21 сентября и Воздвижение 27 сентября.

    Главное в таких материалах – не смешивать церковную традицию и народные суеверия. Церковь призывает верующих к молитве, участию в богослужении, посту в установленные дни и отказу от ссор, злословия и излишеств. А запреты про ножи, круглые продукты, лес, уборку и стирку относятся к народной культуре, а не к обязательным церковным правилам.

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    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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