«Круг добра» помог десяти тысячам детей начать новый учебный год

Tекст: Валерия Городецкая

Обеспечение жизненно важными препаратами дало возможность множеству ребят приступить к занятиям, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Председатель правления организации Александр Ткаченко отметил важность события. «Создание фонда «Круг добра» стало еще одним проявлением традиционных для России ценностей милосердия и гуманизма, примером особой заботы о детях и о благополучии семей, вокруг которых объединяется все общество», – заявил он.

Средства на лечение поступают за счет повышенного налога на доходы свыше пяти млн рублей. С 2021 года помощь получили 30 тыс. детей со 116 редкими диагнозами, для которых закупают 139 наименований лекарств. Благодаря этому десять тысяч ребят смогли пойти в школу, а около тысячи стали первоклассниками.

Дети, проходящие лечение в стационарах, также отметили День знаний. В рамках проекта «УчимЗнаем» в больницах создано более 70 образовательных площадок. Руководитель проекта Сергей Шариков сообщил, что врачи делают все возможное для возвращения здоровья, а педагоги стараются не дать болезни остановить жизнь ребенка.

Праздник в московской Морозовской больнице посетила студентка Пироговского университета Валентина Алексеева. Девушка рассказала историю своего двоюродного брата, которого спасло предоставленное фондом лекарство. Она пожелала юным пациентам успешной учебы и скорейшего выздоровления.

В мае фонд «Круг добра» опубликовал отчет о помощи 30 тыс. детей.

В феврале президент России Владимир Путин встретился с руководителем этой организации Александром Ткаченко.

В январе глава государства поздравил коллектив фонда с пятилетием работы.