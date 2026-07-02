Глава ЦБ Набиуллина сообщила о пересмотре траектории ключевой ставки

Tекст: Елизавета Шишкова

«Ожидания по траектории ключевой ставки сместились чуть вверх. Но на это влияет и будущая оценка риск-премий, в том числе определенность и неопределенность бюджетной политики», – сказала она, передает РИА «Новости».

На пресс-конференции Набиуллина заявила, что Банк России не видит сейчас системных рисков для финансового рынка. По ее словам, регулятор регулярно анализирует ситуацию, представляет доклады о рисках и действует максимально публично. При этом ЦБ рекомендовал банкам внимательно отслеживать состояние заемщиков и при необходимости создавать резервы, подчеркивая неоднородность ситуации по секторам экономики.

Комментируя ситуацию на фондовом рынке, глава ЦБ признала, что российский рынок акций переживает сложности под влиянием геополитики, внутренних факторов и ожиданий по ставке. Она отметила, что регулятор не видит проблем, требующих экстренного вмешательства для снижения волатильности, и считает имеющиеся механизмы достаточными. Набиуллина добавила, что эти инструменты будут задействованы при необходимости. Индекс Мосбиржи снижался почти непрерывно в течение 15 недель и на прошлой неделе обновил минимум с февраля 2023 года, суммарное падение превысило 20%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России допускает более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции около 4%.

Весной председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о вероятном пересмотре прогноза траектории ключевой ставки вверх из-за роста проинфляционных рисков.

В июне Банк России на заседании совета директоров подробно рассматривал три варианта решения по ключевой ставке, включая сохранение ее на уровне 14,5% и снижение до 14%.