Посольство в Каире заявило, что отслеживает ситуацию с задержанными в Египте россиянами

Tекст: Евгения Караваева

Посольство в Каире внимательно следит за развитием ситуации с задержанными в Египте гражданами России, передает ТАСС. Отмечается, что консульские сотрудники поддерживают связь с местными правоохранительными органами и содействуют скорейшему освобождению людей.

В сообщении диппредставительства говорится: «Египетские правоохранительные органы в рамках противодействия террористическим угрозам регулярно проводят рейды по проверке временно находящихся на территории страны иностранных граждан, включая студентов местных религиозных учебных заведений. Консульские сотрудники постоянно отслеживают ситуацию с арестованными гражданами России и содействуют их скорейшему вызволению».

Ранее стало известно, что среди задержанных оказались россияне, обучающиеся в религиозных учебных заведениях Египта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин назвал Египет ключевым партнером России в Африке. Главы двух государств также обсудили возможное увеличение туристического потока из России в Египет.