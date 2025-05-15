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Посольство в Каире заявило, что отслеживает ситуацию с задержанными в Египте россиянами
Российские дипломаты в Каире оказывают помощь задержанным россиянам, среди которых оказались студенты местных религиозных учебных заведений.
Посольство в Каире внимательно следит за развитием ситуации с задержанными в Египте гражданами России, передает ТАСС. Отмечается, что консульские сотрудники поддерживают связь с местными правоохранительными органами и содействуют скорейшему освобождению людей.
В сообщении диппредставительства говорится: «Египетские правоохранительные органы в рамках противодействия террористическим угрозам регулярно проводят рейды по проверке временно находящихся на территории страны иностранных граждан, включая студентов местных религиозных учебных заведений. Консульские сотрудники постоянно отслеживают ситуацию с арестованными гражданами России и содействуют их скорейшему вызволению».
Ранее стало известно, что среди задержанных оказались россияне, обучающиеся в религиозных учебных заведениях Египта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин назвал Египет ключевым партнером России в Африке. Главы двух государств также обсудили возможное увеличение туристического потока из России в Египет.