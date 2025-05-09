Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.0 комментариев
Путин назвал Египет ключевым партнером России в Африке
Египет является одним из ключевых партнеров России в Африке, отношения России и Египта строятся на стратегическом сотрудничестве и согласовании позиций по ключевым вопросам Ближнего Востока, заявил президент России Владимир Путин.
«Египет является одним из ключевых партнеров России в Африке. Российско-египетские взаимоотношения успешно развиваются. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, основывается на положениях договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Путин также отметил, что Москва и Каир координируют свои подходы по ряду актуальных международных вопросов, в том числе по ситуации на Ближнем Востоке. Президент России выразил удовлетворение возможностью обсудить перспективные направления двустороннего взаимодействия с египетским коллегой.
Ранее президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.