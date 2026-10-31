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    На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталина вынесли из мавзолея и к чему это привело

    30 октября 1961 года, в последний день работы ХХII съезда КПСС, повестку заседания внезапно нарушил глава Ленинградского обкома партии Спиридонов. Он предложил вынести тело Сталина из мавзолея и перезахоронить у Кремлевской стены. Делегаты от неожиданности открыли рты.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    5 комментариев
    31 октября 2026, 13:45 • Новости дня

    Верховный лидер Ирана приказал отвечать на угрозы без географических ограничений

    Хаменеи распорядился отвечать на угрозы Ирану без географических ограничений

    Tекст: Мария Иванова

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился, чтобы вооруженные силы страны немедленно и эффективно отвечали на любую угрозу со стороны противника без географических ограничений.

    Такое указание Хаменеи дал на встрече с высшими командирами вооруженных сил, пишет ТАСС.

    «Верховный лидер революции <…> постановил, что любой уровень и вид угрозы должен встречать немедленный и эффективный ответ без географических ограничений», – говорится в сообщении канцелярии верховного лидера.

    Боевую готовность для мощного противостояния врагам Хаменеи назвал условием «максимального сдерживания».

    Военачальники доложили о готовности вооруженных сил Ирана на побережье Персидского залива, в районах Ормузского пролива, Оманского залива и на границах. Они также сообщили о многократном росте производства боеприпасов и средств разведки, поддержки и боевого применения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВМС Ирана уничтожили беспилотный катер противника к востоку от Ормузского пролива. В тот же день телеканал Fox News сообщил о начале переброски американских сил на Ближний Восток для обеспечения возможности новых ударов по Ирану.

    В четверг Соединенные Штаты предупредили региональных союзников о возможном многодневном этапе военных ударов по иранской территории.

    30 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Fox News: США перебрасывают силы на Ближний Восток для новых ударов по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток, чтобы обеспечить президенту США Дональду Трампу возможность возобновить удары по Ирану, сообщил телеканал Fox News.

    Передвижения американских сил в регионе направлены на подготовку различных вариантов действий на случай, если Трамп примет решение о возобновлении военной операции против Исламской республики, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По данным телеканала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается от Вашингтона нанесения новых ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

    В тот же день Трамп заявил о скором окончании войны с Ираном.

    В понедельник канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о безуспешной попытке премьера убедить Трампа нанести совместный удар по Ирану.

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    30 октября 2026, 17:05 • Новости дня
    Супертанкер загорелся после подрыва на мине в Ормузском проливе

    КСИР: В Ормузском проливе подорвался супертанкер с 2 млн баррелей нефти

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ормузском проливе на морской мине подорвался супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти, сообщило подразделение военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    Судно двигалось по неразрешенному маршруту. В результате подрыва на борту начался пожар, передает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с общественностью ВМС КСИР.

    «Это третий танкер, который сегодня взорвался и загорелся из-за прохода по неразрешенному маршруту. Этот супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти брошен в устье Ормузского пролива и горит», – говорится в заявлении.

    Ранее КСИР сообщал об инцидентах на двух танкерах, которые также пытались пройти по неразрешенному маршруту и остановились в южных водах пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции сообщил об остановке в Ормузском проливе двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией.

    В тот же день Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) заявило об атаке заминированного катера на танкер, загоревшийся в проливе.

    В четверг КСИР проинформировал о подрыве трех танкеров на минах из-за нарушения запрета на проход по южному маршруту.

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    31 октября 2026, 12:06 • Видео
    Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

    В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

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    30 октября 2026, 15:44 • Новости дня
    США потребовали гарантий отсутствия ядерного оружия у Ирана

    Трамп заявил о необходимости гарантий безъядерного статуса Ирана

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не допустит появления у Ирана ядерного оружия, а текущий конфликт между двумя странами завершится в ближайшее время.

    «Иран не может обладать ядерным оружием, и у него его не будет», – сказал политик в эфире радиостанции KCMO. По его словам, Вашингтону необходимы гарантии безъядерного статуса Тегерана, передает РИА «Новости».

    Глава американской администрации также выразил уверенность в очень скором окончании боевых действий между Соединенными Штатами и Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент США Дональд Трамп назвал войну с Ираном одним из величайших событий в своей жизни.

    Ранее СМИ сообщили о потере Пентагоном военной техники на 6 млрд долларов.

    Во вторник заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал бездоказательными обвинения в непрозрачности иранской ядерной программы.

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    30 октября 2026, 19:47 • Новости дня
    Власти ОАЭ остановили утечку нефти с атакованного танкера

    WAM: Утечку нефти с поврежденного танкера у берегов ОАЭ остановили

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ сообщило об успешной остановке утечки нефти с танкера GEM No.2, который ранее подвергся воздушному удару.

    На танкере начаты восстановительные работы, передает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM. На судне работают специализированные технические группы: они ремонтируют поврежденные части, восстанавливают эксплуатационные системы и оценивают структурную целостность корпуса. Ситуацию продолжают контролировать с помощью морского и воздушного мониторинга, а также спутниковых снимков.

    Ранее из-за нефтяного пятна власти закрыли пляжи эмиратов Шарджа, Умм-эль-Кавайн и Рас-эль-Хайма, а местные жители жаловались на сильный запах. Согласно последним оценкам, новых разливов не обнаружено.

    Танкер GEM No. 2 вместимостью 2 млн баррелей нефти подвергся воздушному удару 9 октября в 13 морских милях от побережья ОАЭ. С судна были эвакуированы 22 моряка из Индии, никто из них не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца министр портов Индии Сарбананда Соновал сообщил о пропаже без вести двух индийских моряков после атаки беспилотника на танкер в районе оманского порта Сохар.

    В начале месяца в Ормузском проливе произошел взрыв на нефтяном танкере.

    В мае Управление морских торговых операций Британии зафиксировало попадание неизвестных снарядов в танкер в водах к северу от Фуджейры.

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    30 октября 2026, 22:50 • Новости дня
    Неизвестный снаряд попал в судно у берегов Ирана

    UKMTO: В Персидском заливе у берегов Ирана обстреляли торговое судно

    Tекст: Вера Басилая

    В акватории Персидского залива к югу от иранского острова Лаван неизвестный боеприпас попал в борт коммерческого судна, спровоцировав возгорание.

    Неизвестный снаряд поразил левый борт судна у побережья Ирана, в результате чего на борту вспыхнул пожар, передает РИА «Новости».

    «UKMTO получило сообщение об инциденте в 40 морских милях (74 км) к югу от острова Лаван, Иран», – говорится в заявлении UKMTO.

    По имеющимся данным, в результате попадания снаряда никто не пострадал, экипаж находится в безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о возгорании на судне в Ормузском проливе у побережья Омана.

    В четверг в Ормузском проливе загорелось и затонуло деревянное парусное судно.

    В начале месяца танкер получил повреждения из-за попадания неизвестного снаряда во время выхода из Персидского залива.

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    30 октября 2026, 22:23 • Новости дня
    Хуситы атаковали ракетами аэропорт Адена и президентский дворец в Йемене

    Хуситы атаковали ракетами аэропорт и президентский дворец в Адене

    Tекст: Вера Басилая

    Движение «Ансар Алла» (хуситы) нанесло удары баллистическими ракетами по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене, сообщил представитель проправительственных сил Йемена Маджид ан-Назили.

    Представитель проправительственных сил Маджид ан-Назили заявил, что хуситы атаковали международный аэропорт и президентский дворец Маашик в Адене. Эти объекты контролирует международно признанное йеменское правительство, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник хуситы запустили баллистическую ракету по району Бир-Ахмед неподалеку от Адена.

    На прошлой неделе движение «Ансар Алла» нанесло удары по военному лагерю Ан-Наср и военно-морской базе в Адене.

    В начале месяца Министерство транспорта Йемена заявило об атаке хуситов на взлетно-посадочную полосу и пассажирский терминал международного аэропорта Адена.

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    30 октября 2026, 16:13 • Новости дня
    ВМС Ирана уничтожили беспилотный катер в Ормузском проливе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военно-морские силы армии Ирана уничтожили беспилотный катер противника в районе к востоку от Ормузского пролива.

    «Сегодня на рассвете безэкипажный катер противника, который осуществлял движение и действовал в оперативной зоне к востоку от Ормузского пролива, был поражен моряками ВМС армии и уничтожен», – говорится в заявлении отдела по связям с общественностью ВМС, которое приводит ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    В ВМС также сообщили, что два танкера-нарушителя, шедшие по запрещенным и небезопасным районам к востоку от пролива без внимания к предупреждениям и с выключенными системами слежения, после столкновения с морскими минами получили повреждения и загорелись.

    Ответственность за последствия несанкционированного прохода, по заявлению ВМС, лежит на владельцах судов. Противник предупрежден, что любые действия и провокации в зонах под контролем Вооруженных сил Ирана получат решительный и соразмерный ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об остановке в Ормузском проливе двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией.

    Управление морских торговых операций Британии заявило об атаке заминированного катера на танкер в Ормузском проливе.

    В четверг Корпус стражей исламской революции сообщил о подрыве трех танкеров на минах в Ормузском проливе.

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    30 октября 2026, 14:42 • Новости дня
    Мерц оценил издержки Европы от конфликта на Ближнем Востоке

    Мерц: Европа потеряла более 100 млрд евро из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Конфликт на Ближнем Востоке и рост цен на энергоносители обошлись Европе более чем в 100 млрд евро, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Из-за этого конфликта мы уже несем масштабные издержки: только за счет удорожания энергоносителей потери одной лишь Европы за последние восемь месяцев превысили 100 млрд евро», – заявил Мерц в ходе своего визита в Южную Корею, передает РИА «Новости» со ссылкой на N-tv.

    Канцлер призвал к дипломатическому урегулированию конфликта, отметив невозможность его военного решения.

    По данным федерального статистического ведомства ФРГ, цены на импортируемые в Германию товары в сентябре выросли на 10,4% в годовом выражении, что стало максимальным приростом с 2022 года. В ведомстве указали, что основной причиной роста цен стал продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Стоимость импортируемой энергии выросла на 61,8%, а нефтепродуктов – на 81,3%.

    Из-за конфликта между США и Ираном судоходство через Ормузский пролив – ключевой маршрут поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа – практически остановилось, что привело к росту цен на топливо в большинстве стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце цены на нефтепродукты в Германии увеличились более чем на 50% в годовом выражении на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    В начале месяца мировые цены на нефть начали расти, несмотря на восстановление экспорта сырья с Ближнего Востока до довоенного уровня.

    В сентябре ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 106,72 доллара за баррель на фоне сомнений инвесторов в успешном завершении переговоров между Соединенными Штатами и Ираном.

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    31 октября 2026, 03:27 • Новости дня
    Лавров обсудил безопасность с главой МИД Саудовской Аравии на полях СМИД G20

    Лавров и глава МИД Саудовской Аравии встретились на полях СМИД G20

    Лавров обсудил безопасность с главой МИД Саудовской Аравии на полях СМИД G20
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом в американской Атланте.

    Главы внешнеполитических ведомств обсудили международную повестку дня, уделив особое внимание вопросам региональной безопасности, сообщает МИД России.

    Встреча состоялась на полях Совещания министров иностранных дел стран G20 в штате Джорджия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в МИД сообщили о планах Лаврова представить российское видение катализаторов международной напряженности.

    Ранее Лавров сообщал, что Россия и Саудовская Аравия подтвердили намерение сотрудничать в формате ОПЕК+. Глава российского МИД также заявил, что Россия дорожит отношениями с арабскими странами Персидского залива.


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    30 октября 2026, 21:22 • Новости дня
    В строящемся терминале аэропорта Дамаска произошел пожар

    Tекст: Валерия Городецкая

    В строящемся втором терминале международного аэропорта Дамаска вспыхнул пожар, обошлось без жертв, сообщил глава пресс-службы Управления гражданской авиации Сирии Мустафа Хейрулла.

    «Пожар охватил крышу строящегося второго терминала международного аэропорта Дамаска, огонь вспыхнул из-за технических неполадок. В результате пожара терминалу нанесен материальный ущерб, обошлось без жертв», – заявил Хейрулла. Его цитирует РИА «Новости» со ссылкой на агентство SANA.

    По словам Хейруллы, инцидент не повлиял на авиасообщение, воздушная гавань работает в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в международном аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде возник пожар после падения неизвестного снаряда на пассажирский терминал.

    В прошлом месяце сильный пожар вспыхнул к северу от аэропорта Антальи вблизи маршрутов взлета и посадки самолетов.

    В апреле Сирия возобновила работу международного аэропорта Дамаска.

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    30 октября 2026, 16:44 • Новости дня
    ВМС Омана эвакуировали экипаж атакованного в Оманском заливе танкера

    ВМС Омана эвакуировали 25 человек с атакованного в Оманском заливе танкера

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Омана провели эвакуацию 25 членов экипажа с коммерческого танкера RITI под флагом Панамы, который загорелся после атаки в Оманском заливе.

    По данным центра по морской безопасности султаната, нападение произошло вблизи побережья оманской провинции Мусандам, передает РИА «Новости». В результате атаки на борту судна возник пожар.

    Согласно информации портала морской навигации Vesselfinder, танкер направлялся из индийского порта Мундра в эмиратский порт Хор-Факкан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Управление морских торговых операций Британии сообщило об атаке заминированного катера на загоревшийся в Ормузском проливе танкер.

    В четверг у берегов Омана загорелось и затонуло деревянное парусное судно.

    На прошлой неделе следовавший из Персидского залива танкер подвергся атаке неизвестным снарядом.

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    30 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Иранские военные остановили два нефтяных танкера в Ормузском проливе

    В Ормузском проливе остановили два танкера с отключенной навигацией

    Tекст: Вера Басилая

    Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об остановке в Ормузском проливе двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией.

    Иранские военные зафиксировали инциденты с двумя коммерческими судами в Ормузском проливе. Об этом передает РИА «Новости».

    В КСИР заявили, что два нарушивших правила танкера: один в восточной части, другой в западной части Ормузского пролива, намереваясь пройти по запрещенному маршруту, попали в аварию и были остановлены в южных водах Ормузского пролива.

    Отмечается, что суда действовали при поддержке США. Перед инцидентом танкеры отключили радиолокационные и навигационные системы, проигнорировав предупреждения военно-морских сил Ирана.

    Из-за обострения отношений на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив оказалось практически остановлено. Этот маршрут является ключевым для мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, блокировка которого привела к росту цен на топливо в большинстве стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Управление морских торговых операций Британии сообщило об атаке заминированного катера на загоревшийся в Ормузском проливе танкер.

    В четверг Корпус стражей исламской революции заявил о подрыве на минах трех нарушивших запрет на проход судов.

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    31 октября 2026, 03:18 • Новости дня
    Армия Израиля ликвидировала причастного к захвату заложников командира ХАМАС

    В Газе ликвидирован причастный к захвату заложников командир ХАМАС

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали командиров военного крыла палестинского движения ХАМАС Ихаба Джамиля Абу Такию и Ибрагима Джихада Мухаммеда Абу Ошайбу в секторе Газа.

    Удар по району Нусейрат был нанесен в четверг. В результате атаки погиб командир отделения военного крыла ХАМАС Ихаб Джамиль Абу Такия, который был причастен к удержанию большого числа заложников в начале войны 7 октября 2023 года, включая Ноа Аргамани и Андрея Козлова, сообщает Армия обороны Израиля в Telegram-канале.

    Кроме того, был ликвидирован командир взвода Ибрагим Джихад Мухаммед Абу Ошайба. Военные подчеркнули, что оба радикальных лидера организовывали атаки против израильских военнослужащих и мирных граждан, стремясь восстановить потенциал организации.

    Перед атакой были предприняты шаги для минимизации ущерба гражданскому населению, включая применение высокоточных боеприпасов и средств воздушного наблюдения. Войска Южного командования остаются в этом районе для продолжения операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа командиров военной разведки и инженерных сил ХАМАС.

    До этого военные ЦАХАЛ уничтожили ответственных за перевод средств от Ирана и Турции радикалов. Израиль 19 октября ликвидировал трех боевиков ХАМАС на севере Газы.

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    31 октября 2026, 04:24 • Новости дня
    В Каире построили новый кампус филиала СПбГУ на 5 тыс. студентов

    В Каире построен новый кампус филиала СПбГУ на 5 тыс. студентов

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский сообщил, что в столице Египта завершилось строительство нового кампуса филиала Санкт-Петербургского государственного университета.

    «Завершено строительство нового кампуса филиала Санкт-Петербургского университета. Это три здания общей площадью 45 тыс. кв. м. Он позволит дополнительно принять на обучение до 5 тыс. студентов», – заявил замминистра науки и высшего образования ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил о планах по увеличению числа африканских студентов в российских вузах.

    Минобрнауки назвало самыми востребованными направлениями в отечественных университетах среди студентов из стран Африки лечебное дело, экономику, международные отношения и менеджмент.

    Летом министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил об увеличении числа грантов для обучения иностранных студентов до 3 тыс.

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    31 октября 2026, 13:29 • Новости дня
    Иорданские военные отбили прорыв террористов со стороны Сирии

    ВС Иордании: Пограничники отбили прорыв банды из 14 боевиков со стороны Сирии

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения пограничной охраны Иордании отразили попытку прорыва группы из 14 вооруженных террористов, пытавшихся проникнуть в северные районы королевства с территории Сирии.

    Нападавшие пытались пересечь государственную границу под прикрытием интенсивного огня, однако иорданские военные дали противнику жесткий отпор, передает ТАСС.

    «Иорданские пограничники вступили в боестолкновение с террористами и нанесли им потери. Вторжение банды было отражено, уцелевшие боевики отступили на территорию Сирии», – говорится в заявлении армейской пресс-службы, распространенном в соцсети.

    Инцидент произошел на фоне эскалации напряженности на сирийско-иорданской границе. В конце октября командование вооруженных сил Иордании отчиталось об уничтожении более 20 боевиков террористической группировки «Исламское государство» в результате серии авиационных ударов по тренировочным базам на юге Сирии. Официальный представитель правительства королевства подчеркнул, что операция стала ответом на нападение связанных с группировкой экстремистов на церковь Святого Георгия в иорданской провинции Эль-Карак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Сирии возобновили движение через контрольно-пропускной пункт «Насиб» на границе с Иорданией.

    Во вторник официальный представитель правительства Иордании Мухаммед аль-Мумани заявил об уничтожении более 20 боевиков на юге Сирии.

    Главное управление пограничного контроля и таможни Сирии объявило о закрытии пункта пропуска «Насиб» после ударов иорданской авиации.

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    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

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    Страхи Туска поставили Польшу на грань коллапса

    В Польше разворачивается беспрецедентный конституционный кризис. Полиция заблокировала Конституционный трибунал, оппозиция заявляет о госперевороте, а президент лично прорвал оцепление. По мнению экспертов, это противостояние вышло за рамки обычных политических споров. Почему грядущие выборы стали для премьера Дональда Туска и лидера оппозиции Ярослава Качиньского вопросом физической свободы и каковы возможные сценарии выхода из тупика? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Израиль в тупике: удивительные итоги выборов

      В Израиле подвели окончательные итоги парламентских выборов, но они не отличаются от предварительных: ничья, тупик, никто не сможет составить коалицию. Однако самое удивительное не это.

    • Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

      Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    • После СВО нашел семью и новую жизнь

      Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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