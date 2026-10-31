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Верховный лидер Ирана приказал отвечать на угрозы без географических ограничений
Хаменеи распорядился отвечать на угрозы Ирану без географических ограничений
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился, чтобы вооруженные силы страны немедленно и эффективно отвечали на любую угрозу со стороны противника без географических ограничений.
Такое указание Хаменеи дал на встрече с высшими командирами вооруженных сил, пишет ТАСС.
«Верховный лидер революции <…> постановил, что любой уровень и вид угрозы должен встречать немедленный и эффективный ответ без географических ограничений», – говорится в сообщении канцелярии верховного лидера.
Боевую готовность для мощного противостояния врагам Хаменеи назвал условием «максимального сдерживания».
Военачальники доложили о готовности вооруженных сил Ирана на побережье Персидского залива, в районах Ормузского пролива, Оманского залива и на границах. Они также сообщили о многократном росте производства боеприпасов и средств разведки, поддержки и боевого применения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ВМС Ирана уничтожили беспилотный катер противника к востоку от Ормузского пролива. В тот же день телеканал Fox News сообщил о начале переброски американских сил на Ближний Восток для обеспечения возможности новых ударов по Ирану.
В четверг Соединенные Штаты предупредили региональных союзников о возможном многодневном этапе военных ударов по иранской территории.