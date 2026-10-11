Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»9 комментариев
Неизвестный снаряд упал на терминал аэропорта Эр-Рияда
В международном аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде возник пожар после падения неизвестного снаряда на пассажирский терминал, сообщил официальный представитель аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики.
Официальный представитель сообщил о падении снаряда, передает ТАСС.
«Атака неизвестным снарядом на пассажирский терминал № 4 в международном аэропорту имени короля Халида... В результате атаки возник пожар, компетентные органы работают на месте», – заявил он.
Ранее сообщалось, что в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде был слышен взрыв.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Россия осудила массированный ракетный обстрел аэропорта в Эр-Рияде.
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