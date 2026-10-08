В ДНР призвали жителей подконтрольных ВСУ городов срочно переехать в Донецк

В ДНР призвали жителей подконтрольных ВСУ городов переехать в Донецк

Tекст: Катерина Туманова

«Жители Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки! Ищите любые способы переезда в Донецк. <...> Чтобы сохранить приоритетное право на получение нового жилья – пишите в чат-бот КДДС», – сказано в сообщении штаба.

Для обращения гражданам необходимо указать фамилию, имя, отчество, контактные данные и адрес жилья в соответствии с документами.

Там добавили, что следует оперативно покинуть район боевых действий, а по прибытии в Донецк специалисты решат вопрос с недвижимостью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин сообщал об ожесточенных боях за Красный Лиман. Веерные отключения света ввели в Донецке после атак ВСУ.

Президент России Владимир Путин 1 октября заявил о том, что России осталось освободить 11% ДНР.

