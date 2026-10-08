Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.9 комментариев
В ДНР призвали жителей подконтрольных ВСУ городов срочно переехать в Донецк
В ДНР призвали жителей подконтрольных ВСУ городов переехать в Донецк
В Донецкой Народной Республике (ДНР) стартовала программа жилищной поддержки для жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки, предполагающая компенсации или предоставление временного размещения, сказано в Telegram-канале штаба обороны ДНР.
«Жители Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки! Ищите любые способы переезда в Донецк. <...> Чтобы сохранить приоритетное право на получение нового жилья – пишите в чат-бот КДДС», – сказано в сообщении штаба.
Для обращения гражданам необходимо указать фамилию, имя, отчество, контактные данные и адрес жилья в соответствии с документами.
Там добавили, что следует оперативно покинуть район боевых действий, а по прибытии в Донецк специалисты решат вопрос с недвижимостью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин сообщал об ожесточенных боях за Красный Лиман. Веерные отключения света ввели в Донецке после атак ВСУ.
Президент России Владимир Путин 1 октября заявил о том, что России осталось освободить 11% ДНР.