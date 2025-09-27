Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Названа причина смерти актрисы из фильма «Мимино» Людмилы Гавриловой
Людмила Гаврилова, актриса, сыгравшая в «Глухаре» и «Мимино», скончалась в 73 года от хронической печеночной недостаточности, сообщил сын актрисы Таир Газиев.
Причиной смерти советской и российской актрисы Людмилы Гавриловой стала хроническая печеночная недостаточность, передает ТАСС.
«Причина смерти – хроническая недостаточность печени», – рассказал сын актрисы Таир Газиев.
Людмила Гаврилова скончалась 24 сентября на 74-м году жизни. О ее кончине ранее сообщила в соцсетях актриса Евгения Шевченко.
Прощание с артисткой состоится 29 сентября в 11.00 в Николо-Архангельском крематории.
Прах Гавриловой, как уточнил ее сын, будет захоронен в родной Калуге, однако дата похорон пока не определена
Гаврилова родилась 17 ноября 1951 года, окончила Театральное училище имени Б. Щукина в 1973 году, после чего почти четыре десятилетия работала в труппе Московского академического театра сатиры и преподавала в своем родном вузе.
Заслуженная артистка России, Гаврилова известна по ролям в фильме «Мимино», а также в популярных телесериалах «Глухарь», «Брак по завещанию», «Такова жизнь», «Погоня за тенью» и других.
В 2007 году ей было присвоено звание «Заслуженный артист России».