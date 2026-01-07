  • Новость часаПВО сбила девять украинских беспилотников над регионами России и Черным морем
    «Чудо-вертолеты» США для захвата Мадуро спасло отсутствие сопротивления
    Москва выразила тревогу в связи с преследованием российского танкера «Маринера» кораблем ВМС США
    Германский эксперт: Старая Европа в шоке от «ковбойской» политики США
    Ростех охарактеризовал танки будущего
    Путин вместе с военными посетил рождественскую службу в одном из храмов Подмосковья
    ABC News: Вашингтон потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем
    Зеленский раскрыл имя организатора «наиболее значимых ударов» по России
    США заявили о согласии Венесуэлы передать до 50 млн баррелей нефти
    Times назвала четыре возможных способа получения США контроля над Гренландией
    Сергей Худиев Сергей Худиев Дехристианизация Рождества – не чисто западная проблема

    После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мигранты теряют статус «свободного радикала»

    Россия ждет тех, кто готов стать частью ее культуры, уважать ее законы и традиции. Для остальных есть гостевая виза, ограниченные сроки пребывания и билет домой.

    14 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Похищение Мадуро доказало отсутствие международного права

    Юристы и политические обозреватели достаточно давно пишут о том, что они называют эрозией международного права, при этом как бы допуская, что когда-то это право работало. На самом деле оно не работало никогда.

    17 комментариев
    7 января 2026, 09:29 • Новости дня

    «Известия»: В Москве силовики сорвали андеграундный фестиваль

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранительные органы сорвали фестиваль андеграунд-рок-групп Harvest Fest в столичном баре «МО[три]», сообщил источник.

    Фестиваль проходил 6 января, силовики якобы вошли в заведение, у нескольких посетителей проверили документы, сказал собеседник «Известий».

    Кроме того, правоохранители провели несколько задержаний, в числе задержанных оказался корреспондент программы РЕН ТВ «Экстренный вызов» Антон Шлячков.

    Через некоторое время его отпустили.

    После действий силовых ведомств организаторы отменили мероприятие.

    По какой причине силовые структуры прибыли туда, пока неизвестно.

    В 2022 году полицейские оцепляли территорию возле клуба «Распутин» на Зубовском бульваре в Москве, тогда у посетителей также проверяли документы.

    4 января 2026, 16:34 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА на подлете к Москве
    Собянин сообщил об уничтожении десяти БПЛА на подлете к Москве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате работы сил ПВО были уничтожены семь беспилотников, летевших в сторону российской столицы, всего сбили десять дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Семь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к Москве, были уничтожены силами противовоздушной обороны, сообщил Собянин в Max. Общее число сбитых дронов достигло десяти штук.

    По словам Собянина, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Ранее силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Москве.

    Силы ПВО также уничтожили летевший на Москву беспилотник.

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    5 января 2026, 05:40 • Новости дня
    Части устройства для теракта против генерала Кириллова доставлялись из Варшавы

    Tекст: Катерина Туманова

    Части самодельного взрывного устройства (СВУ) для покушения на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова доставляли в Москву из Варшавы под видом строительных товаров.

    «Координаторы организовали через посылки из Варшавы в Москву составных частей СВУ под видом разных строительных принадлежностей. В одной из 10 арендованных квартир Ахмаджон Курбонов (внесен в перечень террористов и экстремистов) собрал СВУ, с помощью которого было совершено преступление», – рассказал ТАСС один из участников судебного процесса.

    Басманный суд Москвы заочно арестовал двух координаторов доставки составных частей взрывного устройства – Андрея Гедзика и Саидакбара Гуломова, а также куратора теракта Миржалола Одилова.

    Они находятся в международном розыске и внесены в перечень террористов и экстремистов. Уголовное дело в отношении указанных лиц выделено в отдельное производство, расследование продолжается.

    Напомним, генерал Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов погибли в результате детонации самодельного взрывного устройства. Второй Западный окружной военный суд закрыл от прессы рассмотрение дела. Отмечалось также, что по этому делу двое из четырех обвиняемых признали вину.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Андрей Белоусов вручил  Звезду Героя России вдове погибшего генерала Кириллова. У мемориала «Пантеон защитников Отечества» в Московской области установили бюст руководившему войсками РХБЗ генерал-лейтенанту Игорю Кириллову.

    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    4 января 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 25 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотный летательный аппарат был сбит на подлете к столице, специалисты экстренных служб заняты на месте падения обломков, общее число уничтоженных дронов на подлете к Москве достигло 25 штук, сообщил мэр Сергей Собянин.

    Один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, был уничтожен, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Max. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Общее число сбитых дронов на подлете к Москве достигло 25 штук.

    Ранее Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили 24 беспилотника на подлете к Москве.

    4 января 2026, 19:51 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 36 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Четыре беспилотника были сбиты на подлёте к Москве, всего уничтожено 36 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Max, что силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата, летевших на город. До этого были сбиты еще три дрона. Таким образом, общее число уничтоженных БПЛА выросло до 36 дронов.

    По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что общее число уничтоженных дронов на подлете к столице достигло 32.

    4 января 2026, 20:27 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении 39 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    На подлёте к Москве сбиты еще три беспилотника, всего уничтожено 39 БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Три беспилотных летательных аппарата были сбиты силами ПВО Минобороны на подлете к Москве, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Max. Таким образом, общее число сбитых беспилотников достигло 39.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 36 беспилотников на подлете к столице.

    4 января 2026, 12:36 • Новости дня
    Синоптик сообщил о приходе 20-градусных морозов в Москву

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие дни температура воздуха в Москве начнет понижаться, а к концу недели ожидаются ночные морозы до минус 22 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    Первые двадцатиградусные морозы ожидаются в Москве к концу следующей недели, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По его словам, уже с начала недели температурный фон в Центральной России начнет постепенно снижаться, а к 5 января в столице будет от двух до пяти градусов мороза.

    К Рождеству температура опустится до четырех–семи градусов ниже нуля. «К выходным ударят первые 20-градусные морозы, когда на столичный регион выйдет малооблачный скандинавский антициклон, и столбики ночных термометров могут опуститься до -17...-22 °C, местами до -25 °C, что на 8-10 градусов ниже положенного по норме климата середины зимы», – рассказал Тишковец.

    Таким образом, москвичей и жителей области ждут аномальные холода, значительно превышающие средние значения января. Специалисты советуют заранее подготовиться к резкому похолоданию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров.

    4 января 2026, 17:48 • Новости дня
    Панде Катюше подарили бамбуковые санки на Новый год

    Tекст: Валерия Городецкая

    Панда Катюша из Московского зоопарка получила необычный новогодний подарок – санки, изготовленные из бамбука.

    В Telegram-канале зоопарка опубликовано видео, на котором Катюша с явным удовольствием распаковывает новогодние подарки во время снегопада.

    «А Катюше подарили саночки. Как раз по погоде – к огромному снегопаду, который так атмосферно выглядит на фоне панды», – отмечается в подписи к видео.

    В августе панде Катюше исполнилось два года, в честь чего ей приготовили большой торт из бамбука, льда и лакомств, а на 8 марта ей подарили желтые тюльпаны.

    Напомним, в 2023 году первый в истории России детеныш большой панды родился в зоопарке Москвы. В январе 2024 года ей выбрали имя, назвав Катюшей. Родители Катюши – панды Жуи и Диндин, подаренные в 2019 году России Китаем в честь 70-летия установления дипломатических отношений между государствами.

    4 января 2026, 23:40 • Новости дня
    Десять человек спасли из пожара в доме на Люблинской улице в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В доме на Люблинской улице, д. 175 в Москве произошло загорание личных вещей и мебели в одной из квартир, сообщили в столичном управлении МЧС России.

    «С вышележащих этажей пожарно-спасательными подразделениями были спасены десять человек, один из них – ребенок, – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что пожар был оперативно ликвидирован.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пять человек, включая троих детей, стали жертвами пожара в селе Сунтар, сообщили в главке МЧС по Республике Саха (Якутия). В результате крупного пожара в Самаре погибли мужчина и женщина, самостоятельно эвакуировались 20 человек.


    5 января 2026, 00:02 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит 42-й дрон на исходе воскресного дня

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник проинформировал в Telegram-канале об еще одном беспилотнике, сбитом силами ПВО на подлете к Москве.

    «Силами ПВО Минобороны отражена атака БПЛА, летевшего на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в 23.59.

    Этот дрон стал 42-м беспилотником, ликвидированным на подступах к городу. Ранее мэр Собянин сообщал об уничтожении 41 дрона на подлете к столице.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за семь часов сбили в воскресенье 253 украинских беспилотника над территорией России. При этом в вечерние часы средствами ВПО были ликвидированы более 40 дронов ВСУ над регионами страны.


    4 января 2026, 21:24 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 40 БПЛА на подлете к Москве

    Собянин сообщил о уничтожении 40 беспилотников над Москвой

    Tекст: Вера Басилая

    Над Москвой был ликвидирован очередной беспилотник, обломки которого упали, и сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, всего уничожены 40 дронов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Ещё один беспилотник, летевший в сторону Москвы, был уничтожен, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max.

    По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков. По последним данным, над Москвой всего сбито 40 дронов.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 39 беспилотников на подлете к Москве.

    Силы ПВО за семь часов сбили 253 украинских беспилотника над территорией России.

    4 января 2026, 17:51 • Новости дня
    Собянин сообщил о 24 сбитых беспилотниках на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Москвы силами противовоздушной обороны был сбит очередной беспилотник, обломки которого сейчас обследуют специалисты экстренных служб, всего уничтожены 24 дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны уничтожила еще один беспилотник, который направлялся в сторону Москвы, сообщил в Max Собянин.

    В своем сообщении Собянин отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, всего сбиты 24 дрона.

    Ранее силы ПВО сбили 23 беспилотника, направлявшихся к Москве.

    Росавиация ввела ограничения в аэропортах Домодедово и Ярославля.

    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов.

    5 января 2026, 22:09 • Новости дня
    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Летевший на Москву беспилотник был сбит системами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин также сообщал, что на подлете к Москве был сбит беспилотник. В воскресенье были сбиты более 40 дронов на подлете к Москве.

    4 января 2026, 19:37 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 32 БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Москвой силы ПВО уничтожили семь БПЛА, всего на подлете к стлице сбито 32 дрона, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Max, что силы ПВО Минобороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата, летевших на город. До этого были сбиты еще три дрона. Общее число уничтоженных БПЛА выросло до 32.

    По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб для ликвидации последствий и обеспечения безопасности.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что общее число уничтоженных дронов на подлете к Москве достигло 25 штук.

    4 января 2026, 16:15 • Новости дня
    В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов

    Росавиация: В аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В аэропорту Внуково временно приостановлен прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

    Причиной стала необходимость обеспечить безопасность полетов, сообщается в Telegram-канале представителя ведомства.

    Ранее силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА.

    В воскресенье во Внуково уже вводились ограничения на прием и выпуск рейсов.

    В аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

    4 января 2026, 10:48 • Новости дня
    Высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров

    Синоптик Тишковец: Высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высота сугробов в российской столице достигла 30 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    По его словам, утром 4 января на опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 26 сантиметров, на МГУ – 23 сантиметра, на Балчуге – 22 сантиметра, передает РИА «Новости». Максимальное значение было зафиксировано на метеостанции Тушино, где снег достиг 30 сантиметров.

    В Подмосковье самые высокие сугробы наблюдаются в Волоколамске – 27 сантиметров, Клину – 25 сантиметров, Дмитрове – 24 сантиметра, Наро-Фоминске – 23 сантиметра. В Можайске и Черустях уровень снега составил 22 сантиметра, в Серпухове – 21 сантиметр, а в Павловском Посаде – 20 сантиметров.

    Ранее синоптик Михаил Леус сообщил о сохранении облачности и росте температур в Москве.

