«Известия»: В Москве силовики сорвали андеграундный фестиваль
Правоохранительные органы сорвали фестиваль андеграунд-рок-групп Harvest Fest в столичном баре «МО[три]», сообщил источник.
Фестиваль проходил 6 января, силовики якобы вошли в заведение, у нескольких посетителей проверили документы, сказал собеседник «Известий».
Кроме того, правоохранители провели несколько задержаний, в числе задержанных оказался корреспондент программы РЕН ТВ «Экстренный вызов» Антон Шлячков.
Через некоторое время его отпустили.
После действий силовых ведомств организаторы отменили мероприятие.
По какой причине силовые структуры прибыли туда, пока неизвестно.
В 2022 году полицейские оцепляли территорию возле клуба «Распутин» на Зубовском бульваре в Москве, тогда у посетителей также проверяли документы.