Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.
ВС России поразили используемые ВПК Украины объекты энергетики и транспорта
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики и транспорта, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
Кроме того, удары наносились по местам подготовки и запуска ударных БПЛА дальнего действия, складу боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, говорится в канале Max Минобороны.
Средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб и 204 беспилотника.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 119 360 беспилотников, 651 ЗРК, 28 014 танков и других бронемашин, 1680 боевых машин РСЗО, 33 616 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 826 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне ВС России поразили аэродромы ВСУ, с которых запускали ударные БПЛА.
До этого Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.
ВС России за неделю восемь раз ударили высокоточным оружием по военным объектам на Украине.