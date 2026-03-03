Российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР, харьковское Круглое

Tекст: Мария Иванова

Южной группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Алексеево-Дружковки, Шабельковки, Никифоровки, Константиновки, Рай-Александрови и Дружковки в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

Противник потерял свыше 135 военнослужащих, американские бронетранспортеры Stryker и М113, семь бронемашин и боевую машину чешской РСЗО Vampire. Уничтожены пять складов матсредств и горючего.

Подразделения группировки «Запад» освободили населенный Дробышево в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Пришиба, Яцковки, Красного Лимана в ДНР, Волчьего Яра, Боровой и Новоосиново в Харьковской области.

При этом потери противника составили до 180 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки «Север» установили контроль над Круглым в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Верхней Писаревкой, Ольшанами, Круглым, Голубовкой и Малиновкой в Харьковской области.

А в Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ поблизости от Новой Сечи, Храповщины, Ольшанки, Бобылевки, Рогозного, Мирополья и Покровки, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ составили более 225 военнослужащих, чешская боевая машина РСЗО Vampirе и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов матсредств.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Новоалександровки, Ленина, Белицкого, Нового Донбасса, Новопавловки, Новониколаевки в ДНР и Новогригоровки в Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты у Комсомольского, Любицкого, Зеленой Дибровы, Барвиновки и Верхней Терсы в Запорожской области.

ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие.

Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

До этого ВС РФ освободили Краснознаменку в Днепропетровской области.

А ранее российские войска освободили Графское в Харьковской области.