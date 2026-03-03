Силы ПВО за три часа сбили 38 беспилотников над тремя регионами России

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении министерства уточняется: «в период с 20.00 до 23.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», передает РИА «Новости».

Отмечается, что 34 БПЛА были ликвидированы над территорией Ростовской области, три БПЛА – над территорией Республики Крым и один БПЛА – над территорией Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что в ночь с понедельника на вторник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Россией 16 украинских беспилотников.

Напомним, во вторник подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бобылевка в Сумской области, а группировка «Днепр» освободила Веселянку в Запорожской области.