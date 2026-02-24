Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о возможной передаче Киеву ядерной бомбы крайне важной и опасной для режима нераспространения, передает ТАСС.

Песков отметил, что российский парламент уже призвал коллег в Британии и Франции инициировать расследования по этому вопросу.

«Это вопиющее нарушение всех норм и принципов, соответствующих актов международного права», – подчеркнул представитель Кремля, комментируя сообщения Службы внешней разведки о действиях Парижа и Лондона.

Песков отдельно выделил важность информации о передаче Киеву ядерной бомбы в контексте текущего конфликта в Европе. По его словам, такие действия угрожают всему режиму нераспространения.

Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

Основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

Совет Федерации потребовал от МАГАТЭ расследовать планы поставки ядерного оружия Киеву.