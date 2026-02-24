Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.6 комментариев
Кремль назвал планы передачи Киеву ядерной бомбы вопиющим нарушением
Намерение Парижа и Лондона вооружить Киев ядерной бомбой является вопиющим нарушением международного права, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о возможной передаче Киеву ядерной бомбы крайне важной и опасной для режима нераспространения, передает ТАСС.
Песков отметил, что российский парламент уже призвал коллег в Британии и Франции инициировать расследования по этому вопросу.
«Это вопиющее нарушение всех норм и принципов, соответствующих актов международного права», – подчеркнул представитель Кремля, комментируя сообщения Службы внешней разведки о действиях Парижа и Лондона.
Песков отдельно выделил важность информации о передаче Киеву ядерной бомбы в контексте текущего конфликта в Европе. По его словам, такие действия угрожают всему режиму нераспространения.
Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.
Основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.
Совет Федерации потребовал от МАГАТЭ расследовать планы поставки ядерного оружия Киеву.