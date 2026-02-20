Зеленский заявил о готовности к компромиссам без потери независимости Украины

Tекст: Вера Басилая

Украина готова к реальным компромиссам, которые не затрагивают ее независимость и суверенитет, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью Kyodo News, передает «Газета.Ru».

«Мы готовы говорить о компромиссах с Соединенными Штатами. Но не готовы получать снова и снова ультиматумы от россиян», – подчеркнул Зеленский.

Он уточнил, что компромисс для Киева – это готовность к переговорам с Москвой на основе принципа «стоим, где стоим». Он добавил, что Украина открыта к диалогу, но ждет встречных шагов со стороны России и заинтересован в том, чтобы понять, на какие уступки готова Москва.

Зеленский подчеркнул, что готов обсуждать только те решения, которые уважают суверенитет и территориальную целостность страны, а также права армии и населения. При этом он не готов принимать ультимативные условия.

Ранее Зеленский сообщил, что на переговорах в Женеве стороны обсуждали вопросы вывода войск с Донбасса и будущее Запорожской АЭС, однако позиции по этим вопросам сильно различались.

СМИ сообщали, что Зеленский потребовал разработать стратегию боевых действий на три года после провала переговоров. Он также обвинил Москву в затягивании диалога из-за боязни ультимативных условий капитуляции.

Командующий Национальной гвардией Украины Пивненко заявил, что Киев готов продолжать боевые действия несколько лет и выступает против ухода с удерживаемых позиций в Донбассе.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал киевский режим основным препятствием для урегулирования ситуации на Украине.