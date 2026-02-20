Алармизм в патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала.0 комментариев
Telegraph: Зеленский опасается Мединского из-за его жесткой позиции
Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил Москву в затягивании процесса из-за страха перед жесткими требованиями о капитуляции со стороны главы российской делегации Владимира Мединского, пишут британские СМИ.
Зеленский упрекнул Россию в якобы намеренном затягивании переговоров в Швейцарии. Истинной причиной таких заявлений стал страх перед бескомпромиссной позицией Мединского, передает РИА «Новости» со ссылкой на британскую Telegraph.
Киевские власти полагают, что российский представитель способен остановить любой диалог. Опасения вызваны твердым намерением дипломата добиваться полного выполнения условий России.
Ранее в Киеве обеспокоились возвращением Мединского в состав российской делегации. Первый день консультаций в Женеве, по мнению западных СМИ, застопорился из-за жесткой позиции представителя Москвы.