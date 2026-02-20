Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.6 комментариев
Bloomberg: Европа планирует создать дешевую ПВО из-за Украины
Крупнейшие военные державы Европы намерены объединить усилия для производства недорогих средств защиты неба, учитывая уроки спецоперации на Украине.
Инициатива под названием LEAP предполагает кооперацию Британии, Франции, Германии, Италии и Польши в создании автономных дронов, передает Bloomberg.
Новое вооружение планируется использовать для нужд противовоздушной обороны.
Ожидается, что о старте проекта официально объявят в пятницу, когда министры обороны пяти государств встретятся для переговоров. Основой для разработки станут выводы, сделанные западными специалистами по итогам анализа боевых действий на Украине.
Работа «Европейской группы пяти» будет проходить в структурах НАТО для усиления автономного присутствия европейцев в альянсе. Военные планировщики должны предложить способы повышения значимости этого объединения внутри блока.
Напомним, Еврокомиссия намеревалась запустить совместные проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне с опорой на опыт Украины. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен называла использование новейших истребителей для перехвата дешевых дронов слишком затратным.