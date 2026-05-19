Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Рубежного, Рясного и Бударок Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Бачевском, Вольной Слободой и Запсельем.

Противник при этом потерял свыше 190 военнослужащих и две станции РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Сидорово, Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР), Шийковки, Гороховатки, Великой Шапковки и Нечволодовки Харьковской области.

При этом потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, четыре бронемашины и три орудия полевой артиллерии.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах Новоселовки, Малиновки, Тихоновки, Рай-Александровки, Краматорска и Константиновки ДНР.

Противник потерял до 160 военнослужащих, три бронемашины, четыре артиллерийских орудия и две станции РЭБ, отчитались в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии у Райполя, Подгавриловки, Новоподгородного Днепропетровской области, Матяшево, Доброполья, Сергеевки, Артема и Кучерова Яра ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее российские войска освободили Боровую и Кутьковку в Харьковской области.

До этого они освободили харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.

Ранее взяли под контроль Николаевку в ДНР.