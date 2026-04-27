Военкор Брайар: Число наемников на Украине оценивается в 25 тыс. человек

Tекст: Вера Басилая

Брайар заявил, что общее число иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, оценивается от 20 тыс. до 25 тыс. человек, передает ТАСС.

По словам французского эксперта и военного корреспондента агентства International Reporters Лорана Брайара, в его списках на сегодняшний день насчитывается 6 022 профиля наемников.

По его данным, представители 107 разных стран прибыли воевать на Украине.

Наибольшее количество наемников зафиксировано из Колумбии – 1 725 человек. Далее следуют Бразилия с 631 наемником и США с 599. В топ-10 стран также вошли Британия (323), Грузия (319), Россия (249), Франция (222), Белоруссия (163), Канада (122) и Польша (97).

Ранее МИД России оценил количество воюющих за ВСУ иностранных наемников в 20 тыс. человек.