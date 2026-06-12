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    Украина отправила в отставку министра обороны Британии
    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки
    Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    «Сильная Армения» Карапетяна потребует пересмотра итогов выборов в Армении
    При атаке ВСУ на АЗС в Брянской области пострадали семь мирных жителей
    Франция предложила усилить влиятельность Каллас
    Власти Украины взломали храм Киево-Печерской лавры
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

    7 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    8 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

    4 комментария
    12 июня 2026, 04:01 • Новости дня

    БПЛА атаковали цели в Николаеве и Сумах

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники атаковали цели в Николаеве и Сумах на Украине, произошли взрывы, сообщили украинские СМИ и местные власти.

    Украинские СМИ сообщают, что в районе Николаева было как минимум четыре БПЛА.

    О том, что российские войска атаковали цели в Сумах с помощью БПЛА, сообщил в соцсетях и.о. мэра Артем Кобзар.

    Воздушная тревога действует в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ сообщили о прилете двух «Искандеров» по целям в Полтаве, а в Сумской области полностью отключилось электричество в городе Конотоп.

    В последние дни ВСУ несут значительные потери в Харьковской и Сумской областях – прежде всего, в результате дальнобойных ударов ВС РФ по ближнему тылу противника.

    11 июня 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР
    Российские войска освободили харьковскую Охримовку и Роскошное в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Группировкой «Север» установлен контроль над Охримовкой в Харьковской области, а Южная группировка взяла под контроль Роскошное в Донецкой народной республики (ДНР).

    Группировка «Север» нанесла поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Жовтневого, Басово, Варваровки и Казачьей Лопани Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны возле Иволжанского, Хотени, Могрицы, Рясного и Новой Сечи.

    Противник при этом потерял более 205 военнослужащих, танк, америкаснкий бронеавтомобиль HMMWV производства США и два орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Роскошное в ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Малиновкой, Дружковкой, Николаевкой, Рай-Александровкой, Пискуновкой, Константиновкой и Артемом ДНР.

    При этом противник потерял свыше 120 военнослужащих, шесть бронемашин, в том числе американскую бронемашину HMMWV и канадский бронеавтомобиль Senator, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

    В то же врем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Чернещины, Дружелюбовки, Шийковки Харьковской области, Лозового, Рубцов, Щурово, Святогорска и Красного Лимана ДНР.

    Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, десять бронемашин, включая американские бронетранспортер М113 и бронемашину HMMWV, французский бронетранспортер VAB и канадский Senator, боевая машина РСЗО «Град», два артиллерийских орудия и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицкого, Завидо-Кудашево, Новоалександровки, Кучерова Яра, Василевки, Доброполья, Анновки, Сергеевки ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, три танка, две бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее ВС России взяли под контроль Химик в ДНР.

    А в минувшие выходные российские войска освободили Шевченко в Харьковской области.

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    11 июня 2026, 16:40 • Новости дня
    Зеленский заявил о своей идентичности с ЛГБТ
    Зеленский заявил о своей идентичности с ЛГБТ
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о своей одинаковости с представителями ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России).

    «Мы одинаковые. У нас абсолютно одинаковые права», – подчеркнул политик, передает RT.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала над признанием однополых пар на Украине.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об увеличении поставок пропагандирующих ЛГБТ брошюр в ряды украинской армии.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 09:00 • Новости дня
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    Россия потребовала от ООН отозвать обвинения в сексуальном насилии в зоне СВО
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российская сторона намерена добиваться исключения из «черного списка» ООН, в который Россию внесли из-за безосновательных обвинений в сексуальном насилии в зоне специальной военной операции, заявил заместитель главы МИД Александр Алимов.

    Алимов заявил, что Москва потребует от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша отменить решение о включении России в черный список из-за обвинений в сексуальном насилии на Украине, передает РИА «Новости». По словам заместителя министра иностранных дел, обвинения основаны на дезинформации, поступающей от Киева.

    «С генсекретарем диалог поддерживать будем для доведения наших озабоченностей и будем требовать от него отозвать это решение», – заявил Алимов.

    Он подчеркнул, что российской стороне не было предоставлено никаких конкретных материалов, подтверждающих причастность военнослужащих к подобным преступлениям.

    Заместитель главы МИД также выразил сомнение в том, что требования к Гутеррешу принесут результат, поскольку он, по мнению дипломата, выполняет политический заказ в последние месяцы своей работы. Алимов добавил, что Россия продолжит добиваться решения этого вопроса уже от преемника нынешнего генерального секретаря.

    Организация Объединенных Наций впервые включила российские силы в ежегодный «черный список» за сексуальное насилие в зонах конфликтов.

    Заместитель главы МИД Александр Алимов сообщил об отказе Москвы от взаимодействия со спецпредставителем генсека ООН по этому вопросу.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил Антониу Гутерреша в откровенном подыгрывании западным странам.

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    11 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России подняли триколор над Константиновкой, зафиксировав исторический момент с помощью беспилотника.

    Кадры с установленным в городе российским триколором опубликовал телеканал RT. Видеоматериалы журналистам передали военнослужащие 1194-го полка 4-й бригады Южной группировки войск.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

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    11 июня 2026, 19:32 • Новости дня
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    Военкор Коц сравнил ситуацию в Константиновке со штурмом «Азовстали»
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Штурмовики Южной группировки войск замкнули внутреннее кольцо окружения вокруг украинских формирований в Константиновке, в юго-западной части города идет методичное уничтожение окруженных бойцов ВСУ, как при штурме «Азовстали», заявил военкор Александр Коц.

    Российские штурмовики прошли через территорию химического комбината и соединились с силами, наступавшими с северного направления, замкнув внутреннее кольцо вокруг украинского гарнизона, сообщает в Max военный корреспондент Александр Коц. По его словам, на металлургическом заводе и в юго-западной части населенного пункта происходит планомерное уничтожение окруженной группировки.

    «Знакомый сценарий – «Азовсталь» в миниатюре, только без камер западных журналистов и без эвакуационных коридоров», – отметил военкор. Он добавил, что российские силы заходят в Новоселовку – последний крупный микрорайон, где противник удерживал северный фланг.

    Потеря Новоселовки приведет к обрушению «северного балкона», откуда украинские войска пытались контратаковать со стороны Алексеево-Дружковки. Резервы противника уничтожаются на подступах к городу благодаря контролю коммуникаций операторами беспилотников. Оставшаяся часть гарнизона, по оценке журналиста, попытается прорваться малыми группами в сторону Иванополья и Дружковки или закрепиться в высотках.

    Падение Константиновки, служившей южной опорой Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, открывает южный фас Краматорска. При этом на северном направлении российские подразделения уже форсировали канал Северский Донец – Донбасс, взяли под контроль Тихоновку и ведут бои за Рай-Александровку.

    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки. Подразделения Южной группировки продвинулись в городском микрорайоне Новоселовка.

    Вооруженные силы России обошли этот населенный пункт с трех направлений для блокировки путей снабжения противника.

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    11 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Ракеты «Искандер» ударили по военным целям в Полтаве
    Ракеты «Искандер» ударили по военным целям в Полтаве
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ВСУ сообщили о прилете двух «Искандеров» по целям в Полтаве, а в Сумской области полностью отключилось электричество в городе Конотоп, сообщили военкоры.

    Российские вооруженные силы нанесли ночные ракетные удары по целям в Полтаве, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Звуки мощных взрывов отчетливо слышали жители всего города.

    По данным ВСУ, инфраструктура была поражена двумя ракетами оперативно-тактического комплекса «Искандер», при этом средствам противовоздушной обороны не удалось перехватить ни один из снарядов.

    Кроме того, местные власти сообщили о серьезных последствиях ночных обстрелов в Сумской области. В результате ударов город Конотоп полностью остался без электроснабжения.

    В начале июня российские войска поразили промышленные и военные объекты на Украине массированным ракетным ударом.

    Украинский аграрный сектор сообщил о критических повреждениях портов Одесского узла, через которые проходит основная часть экспорта страны, в том числе зерна и растительного масла.

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    11 июня 2026, 19:44 • Новости дня
    The Economist: Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска
    The Economist: Украинские власти в спешке эвакуируют заводы из Краматорска
    @ Михаил Почуев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти экстренно эвакуируют металлообрабатывающие заводы из Краматорска в подконтрольной ВСУ части ДНР, сообщает британский журнал The Economist.

    По данным The Economist, Киев начал форсированный перенос металлообрабатывающих производств из Краматорска в подконтрольной ВСУ части ДНР на запад страны, передает РИА «Новости».

    Попытки вывезти промышленные объекты предпринимались еще в 2022 году. Однако по мере приближения российских войск темпы передислокации постоянно растут.

    Журналисты отмечают попытку перенести промышленное сердце города в Перечин с населением семь тысяч человек.

    «Мало кто считает, что времени осталось много. Новокраматорский машиностроительный завод, главный машиностроительный завод Краматорска, только что объявил о закрытии и увольнении или переводе своих рабочих», – говорится в публикации.

    На данный момент в Перечин уже перевезли более 3,5 тыс. сотрудников. При этом местные жители недовольны переездом такого числа рабочих. Граждан возмущает предоставленная заводчанам бронь от мобилизации, а строительство жилья для приезжих они считают нарушением своих прав.

    Ответственные за создание нового индустриального парка чиновники рассчитывают на правительственную поддержку. Западные обозреватели подчеркивают, что в принимающем высокотехнологичные производства городке ранее не занимались даже развитием дорожной сети.

    Ранее украинская администрация приступила к принудительному вывозу семей с детьми из Краматорска.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о вынужденном бегстве мирных жителей из этого города из-за поведения солдат ВСУ.

    В прошлом году власти подконтрольной Киеву части ДНР призвали оставшееся население срочно покинуть Краматорск.

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    11 июня 2026, 18:28 • Новости дня
    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки
    Российская армия взяла под контроль восточную часть Константиновки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска полностью установили контроль над восточной частью Константиновки и вышли к ее северо-восточным окраинам, сообщили в Минобороны.

     «Соединения и воинские части Южной группировки войск наступают на широком фронте в северной части ДНР», – заявили в оборонном ведомстве, сообщает Минобороны в Мах.

    «В городе Константиновке штурмовые подразделения Южной группировки войск ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины. В юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника», –  сообщает ведомство. Одновременно российские штурмовые группы продолжают наступательные действия в микрорайоне Новоселовка.

    В районах, которые перешли под контроль российских войск, проводится зачистка территории. В частности, осуществляется «поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Юг» обошла Константиновку с трех направлений. Военные корреспонденты зафиксировали прорыв российской армии вглубь этого населенного пункта.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о заходе российских военнослужащих на территорию местного химического завода.

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    11 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Марочко: Российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана

    Марочко: Российские войска вытеснили ВСУ из Старого Каравана в ДНР

    Марочко: Российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Село Старый Караван на краснолиманском участке ДНР после выхода украинских подразделений перешло в серу зону, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По последней информации, в населенном пункте Старый Караван уже нет украинских боевиков. Наши военнослужащие выдавили их. Село перешло в так называемую серую зону», – приводит слова Марочко ТАСС.

    По его словам, украинские формирования оттянули силы и технику из Старого Каравана на запасные позиции в район Ольховских лесов. ВСУ, как отметил эксперт, сейчас очень активно применяют ударные и разведывательные дроны на данном участке.

    Марочко добавил, что российские военнослужащие постепенно продвигались в западном направлении от Старого Каравана, несмотря на серьезное сопротивление.

    Он уточнил, что противник широко использовал роботизированные комплексы и БПЛА, поэтому российские бойцы сосредоточились на выявлении и уничтожении огневых средств для более безопасного продвижения и дальнейшего освобождения территории ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины приступили к принудительному вывозу семей с детьми из крупных населенных пунктов ДНР, находящихся под контролем ВСУ.

    Группировка российских войск «Юг» обошла Константиновку с трех направлений, завязав уличные бои и практически полностью заблокировав пути снабжения украинских подразделений.

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    11 июня 2026, 09:57 • Новости дня
    ФСБ задержала готовившего убийство сотрудника Минобороны агента СБУ

    ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб

    Tекст: Вера Басилая

    Завербованный киевскими властями зарубежный гражданин планировал застрелить сотрудника Минобороны из бесшумного пистолета в обмен на получение статуса беженца в Европейском союзе, сообщила ФСБ.

    ФСБ сообщила, что предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении военнослужащего одного из подразделений министерства обороны Российской Федерации, передает РИА «Новости».

    Задержанным оказался иностранец 1990 года рождения. Мужчину забросили на территорию страны в феврале 2026 года. Для выполнения задания он забрал из тайника пистолет Макарова с глушителем и 16 патронов, а также изучил места проживания и работы своей цели.

    На допросе несостоявшийся киллер признался, что Служба безопасности Украины завербовала его в одной из европейских стран. Туда он сбежал от уголовного преследования на родине. В качестве награды за ликвидацию российского военного кураторы обещали помочь ему оформить статус беженца для легального проживания в Европейском союзе.

    В январе силовики предотвратили убийство российского военнослужащего в Санкт-Петербурге.

    В марте сотрудники спецслужб сорвали атаку украинских беспилотников на военный аэродром в Саратовской области.

    Месяцем ранее правоохранители задержали готовившего взрыв по заданию Киева жителя Челябинска.

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    11 июня 2026, 10:18 • Новости дня
    Украинские дроны повредили десять многоэтажек и пять частных домов в Севастополе
    Украинские дроны повредили десять многоэтажек и пять частных домов в Севастополе
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночного налета беспилотников в нескольких районах города пострадали десять многоэтажек и пять домов, а также автомобили и кафе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    Развожаев в Max рассказал о последствиях ночной атаки украинских беспилотников на Севастополь. По его словам, повреждения получили десять многоэтажек, пять частных домов, кафе и несколько транспортных средств.

    «Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в восьми многоквартирных домах в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов», – отметил глава города. Он уточнил, что в пяти частных домах пробиты крыши, а осколки повредили стены и фасады.

    В Гагаринском районе владельцы четырех автомобилей сообщили о нанесенном ущербе. Взрывная волна также выбила стекла в кафе на улице Репина. Падение обломков сбитых аппаратов спровоцировало пять возгораний в разных частях города, включая лесной массив, траву и автомобиль, а в районе Рыбацкого причала осколками была перебита газовая труба.

    Над Севастополем за ночь сбили 33 украинских беспилотника.

    При атаке на Севастополь одна женщина получила осколочное ранение и была госпитализирована.

    В среду украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя».

    Развожаев заявил, что утраченное в результате происшествия историческое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет воссоздано благодаря ранее проведенной цифровизации материалов.

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    11 июня 2026, 07:09 • Новости дня
    ФСБ нашла секретный заминированный склад с оружием НАТО под Красноармейском

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Отступающие украинские войска возле Красноармейска оставили тайник с западными гранатометами и пулеметами для проведения будущих диверсий, заявили в управлении ФСБ по ДНР.

    «Под Красноармейском обнаружен заминированный тайник с иностранным вооружением, оставленный ВСУ при отступлении», – указали в ведомстве, РИА «Новости».

    Это оружие планировалось использовать в диверсионно-террористических целях.

    Внутри укрытия находились пять ручных гранатометов производства стран НАТО. Кроме того, силовики изъяли канадский и турецкий пулеметы, а также штурмовые винтовки из Германии и Италии. Все найденное оружие уже передано представителям Министерства обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая силовики изъяли под Красноармейском противотанковые гранатометы Javelin.

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    11 июня 2026, 20:44 • Новости дня
    Производство украинских ракет «Фламинго» решили перенести в Германию

    FT: Концерн Diehl Defence хочет перенести производство украинских «Фламинго» в ФРГ

    Производство украинских ракет «Фламинго» решили перенести в Германию
    @ Daniel Karmann/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий оборонный концерн Diehl Defence из ФРГ намерен наладить выпуск дальнобойных крылатых ракет «Фламинго», оснастив их более совершенной головкой самонаведения, сообщает газета Financial Times.

    По данным FT, немецкая компания Diehl Defence собирается организовать сборку украинских крылатых ракет большой дальности в Германии, передает РИА «Новости».

    Такое решение связано с тем, что объекты военно-промышленного комплекса на Украине регулярно подвергаются ударам.

    «Немецкий производитель ракетной техники Diehl Defence надеется перенести производство украинской крылатой ракеты «Фламинго» в Германию», – отмечает издание. Еще в апреле концерн заключил технологическое соглашение с производителем этих ракет Fire Point.

    По словам директора немецкого предприятия Хельмута Рауха, инженеры могут предложить для ракет гораздо более продвинутую головку самонаведения. В ближайшие недели стороны проведут переговоры для обсуждения деталей сотрудничества.

    Накануне украинские войска ударили ракетами «Фламинго» по предприятию в Чебоксарах.

    В мае российские средства противовоздушной обороны уничтожили шесть подобных дальнобойных ракет.

    Владимир Зеленский сообщил о разрушении крупной производственной линии для выпуска «Фламинго».

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    11 июня 2026, 11:55 • Новости дня
    Бухарест потребовал от Киева подрывать дроны вне вод Румынии
    Бухарест потребовал от Киева подрывать дроны вне вод Румынии
    @ ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ выступил с инициативой об обязательном автоматическом уничтожении украинских аппаратов при приближении к румынским границам.

    Мируцэ выступил с инициативой, чтобы украинские морские дроны запрограммированно взрывались, не заходя в украинские воды, передает РИА «Новости».

    В пятницу возле порта Констанца сдетонировал морской беспилотник. Позднее выяснилось, что из пяти обнаруженных аппаратов один взорвался на Украине, а остальные четыре – в румынских водах.

    «Я хочу предложить нашим соседям на Украине гарантировать нам, что все беспилотники, которые они запускают в Черном море, были оснащены технической начинкой, которая запрограммирует их на автоматический взрыв в случае приближения к территориальным водам Румынии на расстоянии в 12 морских миль», – заявил Мируцэ.

    Глава ведомства подчеркнул необходимость установки электронных датчиков для отслеживания местоположения техники. Он также запросил у Киева содействие в расследовании обстоятельств произошедшего взрыва.

    Новейший украинский безэкипажный катер взорвался в румынском порту Констанца. Этот морской аппарат входил в потерявшую управление группу из пяти дронов.

    Ранее власти Греции подготовили официальную дипломатическую ноту Украине из-за обнаружения аналогичного катера со взрывчаткой.

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    11 июня 2026, 21:40 • Новости дня
    Власти Украины взломали храм Киево-Печерской лавры

    Власти Украины вскрыли храм УПЦ в Киево-Печерской лавре

    Власти Украины взломали храм Киево-Печерской лавры
    @ OLEG PETRASYUK/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители киевского Минкультуры начали силовой захват здания духовной академии и семинарии канонической Украинской православной церкви (УПЦ), расположенного рядом с Дальними пещерами в Киево-Печерской лавре.

    Украинские чиновники начали ломать замки в помещениях канонической Украинской православной церкви в Киево-Печерской лавре. Об этом ТАСС рассказал юрист Никита Чекман, защищающий интересы УПЦ. По его словам, действия сотрудников государственного заповедника носят незаконный характер и происходят без соответствующего постановления суда.

    «Снова тревожные вести из Киево-Печерской лавры. Прямо сейчас работники заповедника срезают замки и проникают в храм Рождества Пресвятой Богородицы», – заявил правозащитник. Он уточнил, что захватываемый объект принадлежит местной духовной академии.

    Юрист добавил, что судебные разбирательства вокруг монастыря еще не завершились. Несмотря на это, руководство заповедника продолжает совершать неправомерные действия в отношении святыни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале текущего года сотрудники заповедника ограничили доступ монахов к храмам Нижней лавры. Ранее силовики с помощью болгарки проникли в Ближние пещеры монастыря.

    А в январе руководство другого национального заповедника без решения суда выселило на улицу сестер женского монастыря под Черниговом.

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