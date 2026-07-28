В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.8 комментариев
Российские военные изобретатели создали роборуку для разминирования
Специалисты инженерной бригады группировки войск «Запад» разработали наземный робототехнический комплекс для безопасного разминирования боеприпасов, способный поднимать грузы до 40 кг, сообщил оператор комплекса с позывным Шуруп.
Бойцы из 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады создали дистанционный аппарат «Рука», сказал собеседник ТАСС.
Комплекс РТК-300 размещен на гусеничной платформе и предназначен для обезвреживания опасных находок.
«Рука предназначена для разминирования неразорвавшихся снарядов, упавших птичек, в том числе, если есть магнитные датчики или датчики на движение», – рассказал он.
Главной особенностью нового манипулятора стала исключительная плавность движений.
Комплекс позволяет безопасно утилизировать различные предметы и неразорвавшиеся боеприпасы дистанционным способом. Устройство справляется со взрывными устройствами, оснащенными сложными системами срабатывания.
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