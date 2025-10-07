Путин сообщил об опережающих темпах разработки новейших вооружений

Tекст: Евгения Караваева

Оборонно-промышленный комплекс России обеспечивает полностью потребности вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике, передает ТАСС. Об этом во время совещания с руководством Минобороны и Генштаба сообщил президент Владимир Путин.

Президент отметил: «Предприятия оборонки обеспечивают в полном объеме потребность вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике. И наряду с плановыми поставками, опережающими темпами идет разработка новейших средств вооруженной борьбы и их поставка в войска».

По словам главы государства, на сегодняшний день предприятия оборонно-промышленного комплекса не только выполняют плановые задачи, но и ускоренно работают над созданием современных вооружений, которые оперативно поступают на вооружение армии.

Ранее президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения, где заслушал доклады о положении на фронтах.