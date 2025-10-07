В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.3 комментария
Путин сообщил об опережающих темпах разработки новейших вооружений
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что оборонно-промышленный комплекс работает с опережением, обеспечивая войска всем необходимым и внедряя современные образцы вооружений.
Оборонно-промышленный комплекс России обеспечивает полностью потребности вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике, передает ТАСС. Об этом во время совещания с руководством Минобороны и Генштаба сообщил президент Владимир Путин.
Президент отметил: «Предприятия оборонки обеспечивают в полном объеме потребность вооруженных сил в высокоточном оружии, ракетах, боеприпасах, вооружении и военной технике. И наряду с плановыми поставками, опережающими темпами идет разработка новейших средств вооруженной борьбы и их поставка в войска».
По словам главы государства, на сегодняшний день предприятия оборонно-промышленного комплекса не только выполняют плановые задачи, но и ускоренно работают над созданием современных вооружений, которые оперативно поступают на вооружение армии.
Ранее президент России Владимир Путин провел в Петербурге совещание в день своего рождения, где заслушал доклады о положении на фронтах.