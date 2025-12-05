Путин поблагодарил Моди за переговоры тет-а-тет и прием делегации России

Tекст: Вера Басилая

Путин поблагодарил Моди за возможность личной беседы в неформальной обстановке, передает РИА «Новости».

В ходе заявления по итогам российско-индийских переговоров Путин отметил особую значимость прошедшей встречи и ужина в доме индийского лидера.

«Наша беседа вчера вечером с господином Моди в формате тет-а-тет у него дома за ужином. Я вас еще раз хочу поблагодарить за этот знак внимания», – сказал Путин.

Он также выразил отдельную благодарность президенту Индии Драупади Мурму за гостеприимство и выразил признательность всем индийским коллегам за радушный прием российской делегации. По словам российского лидера, проведенные переговоры внесли значимый вклад в развитие двусторонних отношений.

Ранее Нарендра Моди поблагодарил Владимира Путина за дружбу и работу с Индией. Владимир Путин начал рабочий визит в Индию встречей с премьер-министром в Нью-Дели вечером четвертого декабря.

Нарендра Моди лично встретил Владимира Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.

В четверг переговоры между президентом России и премьер-министром Индии длились более двух с половиной часов.

В пятницу Путин и Моди провели российско-индийские переговоры.

Политолог Станислав Ткаченко отметил, что пышный прием Путина в Индии – это сигнал Вашингтону.