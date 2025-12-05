Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.0 комментариев
Путин и Моди начали российско-индийские переговоры
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретились в Хайдарабадском дворце, одной из главных резиденций правительства в Нью-Дели.
В начале встречи лидеры обменялись рукопожатием и сделали совместное фото, передает ТАСС.
Основная часть переговоров официальных лиц только стартует – сейчас делегации двух стран приступают к обсуждениям в расширенном составе.
Ранее Путин приехал в президентский дворец в Дели на церемонию официальной встречи.
Нарендра Моди встретил Владимира Путина лично на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.
Российский лидер начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели.