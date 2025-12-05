Наиболее живучей и в политической среде Украины, и среди экспертов является маниакальная убежденность в скором распаде России. Она присутствует там с 1992 года, более тридцати лет не сбывается, но ее повторяют вновь и вновь. Тогда как сама Украина давно распалась.0 комментариев
Моди назвал встречу с Путиным важным событием
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом России Владимиром Путиным отметил символичность этого события.
Моди подчеркнул: «Ваш нынешний визит, уважаемый господин президент, имеет по-настоящему историческое значение. Ровно 25 лет назад вы впервые посетили Индию в качестве президента Российской Федерации и изложили основы нашего стратегического партнерства. Для меня лично тоже это важное событие, потому что мы знакомы с Вами 25 лет», передает РИА «Новости».
Политик выразил надежду, что сегодняшняя встреча придаст заметный импульс развитию экономического сотрудничества между Нью-Дели и Москвой. Моди подчеркнул важность экономической повестки переговоров, отметив, что обе стороны рассчитывают на значимые результаты по итогам обсуждения.
Глава индийского правительства также дал высокую оценку роли Путина в руководстве Россией с 2000 года, отметив дальновидность и твердость российского лидера. По мнению Моди, развитие российско-индийских отношений демонстрирует пример того, как можно эффективно строить двустороннее стратегическое партнерство между государствами.
Напомним, Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели. Торжественная встреча президента России прошла у президентского дворца в Нью-Дели с участием военных соединений Индии.
Ранее сообщалось, что Нарендра Моди лично встретил Владимира Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.