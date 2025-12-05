Моди назвал встречу с Путиным важным событием

Tекст: Дарья Григоренко

Моди подчеркнул: «Ваш нынешний визит, уважаемый господин президент, имеет по-настоящему историческое значение. Ровно 25 лет назад вы впервые посетили Индию в качестве президента Российской Федерации и изложили основы нашего стратегического партнерства. Для меня лично тоже это важное событие, потому что мы знакомы с Вами 25 лет», передает РИА «Новости».

Политик выразил надежду, что сегодняшняя встреча придаст заметный импульс развитию экономического сотрудничества между Нью-Дели и Москвой. Моди подчеркнул важность экономической повестки переговоров, отметив, что обе стороны рассчитывают на значимые результаты по итогам обсуждения.

Глава индийского правительства также дал высокую оценку роли Путина в руководстве Россией с 2000 года, отметив дальновидность и твердость российского лидера. По мнению Моди, развитие российско-индийских отношений демонстрирует пример того, как можно эффективно строить двустороннее стратегическое партнерство между государствами.

Напомним, Владимир Путин начал рабочий визит в Индию вечером 4 декабря встречей с премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели. Торжественная встреча президента России прошла у президентского дворца в Нью-Дели с участием военных соединений Индии.

Ранее сообщалось, что Нарендра Моди лично встретил Владимира Путина на авиабазе ВВС Палам в Нью-Дели.

