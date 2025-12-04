В Уфе осудили двух мигрантов за похищение и истязание детей

Суд Уфы вынес приговор двум мигрантам за похищение и истязание детей

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Ленинском районном суде Уфы вынесен приговор двум мигрантам из Таджикистана, обвиняемым в похищении и истязании несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СК России. Им вменялись сразу несколько статей: похищение человека, истязание несовершеннолетних с особой жестокостью, а также организация незаконной миграции.

Как установил суд, с февраля 2023 года по июль 2024 года эти лица организовали в одной из квартир Уфы обучение для детей-иностранцев с платным проживанием. Родителей детей вводили в заблуждение, обещая надлежащие условия, но на деле несовершеннолетних регулярно били, подвергали психологическому насилию и не позволяли покидать квартиры.

За нарушения дисциплины фигуранты применяли жесткие меры наказания, а детей систематически перемещали между арендованными квартирами.

В июле 2024 года один из пострадавших подростков смог сбежать и обратиться за помощью в магазин, после чего деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками следственного комитета и полиции. В результате были освобождены 16 детей в возрасте от пяти до пятнадцати лет, а сами фигуранты задержаны.

Также выяснилось, что один из осужденных нелегально организовал пребывание на территории России еще четверых иностранцев без документов. Суд приговорил одного мигранта к 11 годам колонии строгого режима, второго – к шести годам лишения свободы в том же режиме содержания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд Советского района Уфы избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому в незаконном лишении свободы и истязаниях 16 детей.

МВД заявило, что все родители удерживаемых детей - нелегальные мигранты. Некоторые из них являются гражданами Таджикистана, а среди задержанных подозреваемых также есть двое граждан этой страны.