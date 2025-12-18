Профессор Сафонов рассказал о росте страховых пенсий с января на 7,6%

Tекст: Катерина Туманова

Он пояснил, что после повышения средний размер страховых пенсий составит более 27 тыс. рублей в месяц. Повышение будет автоматическим, проведет его Социальный фонд России, сообщил Сафонов «Российской газете».

Профессор добавил, что расчет страховой пенсии будет проводиться по прежней формуле: фиксированная выплата плюс количество пенсионных баллов, умноженное на их стоимость.

Узнать количество индивидуальных пенсионных коэффициентов можно на сайте Госуслуг в разделе «Работа и пенсия».

Как пояснил эксперт, в 2026 году один коэффициент будет стоить 156,76 рубля, а фиксированная часть составит 9584,69 рубля. У некоторых пенсионеров фиксированная выплата повысится – речь идет о людях старше 80 лет, инвалидах I группы и тех, кто имеет иждивенцев или долго работал в районах Крайнего Севера.

Сафонов отметил, что страховая пенсия в 2026 году не может быть меньше 14 287 рублей. При этом с 1 апреля повысятся и социальные пенсии – на 6,8%, их средний размер составит 16,6 тыс. рублей. Максимальная сумма пенсионных баллов за год не может превышать десяти и зависит от уровня зарплаты и стажа.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил об индексации на 7,6% страховых пенсий с 1 января.

