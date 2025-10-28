Юрист Виноградов объяснил, как повышение МРОТ в 2026 году отразится на выплатах

Юрист Виноградов объяснил, как повышение МРОТ отразится на выплатах

Tекст: Ирма Каплан

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с первого января 2026 года в России затронет сотрудников, заключивших трудовой договор с привязкой к федеральному минимуму.

Работодатели будут обязаны пересмотреть условия оплаты, если существующий размер зарплаты окажется ниже нового значения МРОТ в 27 093 рубля. Нарушение требования будет считаться нарушением трудового законодательства, пояснил профессор Виноградов агентству «Прайм».

Изменения повлекут пересчет ряда социальных выплат. В частности, больничные для работников, имеющих стаж менее полугода или получающих минимальную зарплату, начнут рассчитываться исходя из обновленного МРОТ.

По оценкам эксперта, среднедневной заработок для таких расчетов составит 890,73 рубля, размер выплаты зависит от числа дней в месяце. Отпускные также увеличатся для сотрудников, чей средний дневной заработок ниже нового минимума – им выплатят сумму, исходя из МРОТ.

Пособия по беременности и родам вырастут для женщин с низким доходом. В расчете на стандартный 140-дневный декрет минимум выплаты составит 124 702 рубля, если база для расчета будет 6 827,40 рубля в день.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет с января 2026 года достигнет 10 тыс. рублей, но в феврале пройдет ежегодная индексация, и сумма увеличится.

Повышение МРОТ затронет и отчисления по страховым взносам. Для работающих граждан это означает увеличение пенсионных баллов и потенциально – будущей пенсии, однако назначенные пенсии от роста МРОТ не изменятся. В ряде регионов действуют свои значения МРОТ, которые не могут быть ниже федеральных, но могут превосходить их.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что в проекте федерального бюджета заложена индексация выплат для различных категорий граждан, включая пенсионеров, ветеранов и бюджетников, с учетом инфляции и роста заработных плат. В 2026 году МРОТ в России превысит прожиточный минимум трудоспособного населения.

Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как вырастут выплаты и пособия в 2026 году и составила полный обзор изменений.