    Власть Британии нашла способ спастись от Фараджа
    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом
    Киев предложил Европе заменить «Дружбу» трубопроводом Одесса – Броды
    Инвесторы увидели в производителе унитазов будущего гиганта ИИ
    Минобороны России сообщило о поражении РСЗО HIMARS и установки ракет «Фламинго»
    Названо число потерь ВСУ за сутки в зоне СВО
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    Дмитриев: Промышленность Германии деградирует без России
    Житель Москвы перевел мошенникам 41 млн рублей за шесть дней
    Владимир Можегов Владимир Можегов Маркс и Фрейд заложили бомбу под белую цивилизацию

    На первый взгляд дружба Ротшильда с Марксом выглядит странно, но на второй понимаешь, что иначе и быть не могло. Никак иначе баснословное нагромождение нелепиц и темной псевдонаучной чертовщины, названное «Капиталом», не смогло бы обрести статус мирового Талмуда всей левой профессуры.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Будет ли Франция отвоевывать Африку

    Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.

    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему зумеры оказались глупее родителей

    Цифровой мир – это мир информации, а не знаний. В чем тут разница, молодежь просто не может взять в толк. С их точки зрения, информация и знания – это одно и то же.

    21 февраля 2026, 15:06 • Новости дня

    ПВО России сбила 31 украинский дрон за пять часов

    Минобороны сообщило о перехвате 31 украинского БПЛА за пять часов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В течение пяти часов российские силы ПВО уничтожили 31 украинский дрон самолетного типа над шестью регионами страны, сообщили в Минобороны.

    Министерство обороны России сообщило о перехвате 31 украинского беспилотника в период с 9 до 14 часов субботы по московскому времени, передает ТАСС.

    11 БПЛА было сбито над Татарстаном, еще 11 дронов сбили над территорией Белгородской области, 4 беспилотника – над Курской областью, 2 БПЛА – над Ульяновской областью, 2 дрона уничтожили над Пензенской областью, один БПЛА – над территорией Самарской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Татарстана объявили об успешном отражении масштабной атаки беспилотников в республике. А по населенным пунктам Белгородской области за сутки было выпущено 19 боеприпасов и совершено 153 атаки беспилотниками, в результате которых три человека погибли и есть раненые среди мирных жителей.

    Ранее, утром 21 февраля с 7:00 до 9:00 по московскому времени над территорией страны сбили 12 украинских БПЛА.


    21 февраля 2026, 08:58 • Новости дня
    ФСБ заявила об использовании данных Telegram спецслужбами Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У ФСБ есть достоверные данные, что ВСУ и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию из мессенджера Telegram и использовать ее в военных целях, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Сотрудники Федеральной службы безопасности России заявили о наличии достоверных сведений, что вооружённые силы и спецслужбы Украины способны получать информацию из мессенджера Telegram оперативно и использовать эти данные в военных целях, передает РИА «Новости». В Центре общественных связей ФСБ подчеркнули, что такие возможности украинских спецслужб подтверждены конкретными фактами.

    Кроме того, по результатам анализа работы Telegram, российские военные в зоне спецоперации за последние три месяца неоднократно сталкивались с угрозой для жизни из-за использования этого мессенджера. В ФСБ подчеркнули, что многочисленные достоверные сведения об этом получены в ходе специального анализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что иностранные спецслужбы получали систематический доступ к перепискам пользователей Telegram. Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич указал на случаи, когда «проводишь закрытое совещание в группе Telegram, а через короткое время противник уже предпринимает действия, о которых мог узнать только оттуда».

    В МВД сообщали, что сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных и подготовки терактов. Роскомнадзор потребовал от Telegram исключить возможность поиска подобных сервисов.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    21 февраля 2026, 06:25 • Новости дня
    Степашин раскрыл черту Путина, о которой узнал в годы его руководства ФСБ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Владимир Путин после назначения директором ФСБ в 1998 году попросил у президента России Бориса Ельцина разрешения каждую неделю ездить в Петербург, рассказал Сергей Степашин, бывший премьер-министр, занимавший в конце 90-х пост главы МВД.

    «Мало кто знает: когда Владимира Путина назначили директором ФСБ, он единственное, о чем попросил президента Ельцина (мы с Путиным тогда были в очень близких отношениях): чтобы он каждый выходной мог ездить в Петербург», – рассказал он ТАСС.

    По словам Степашина, Ельцин поинтересовался причиной такой необходимости, на что Путин ответил, что у него тяжело болен отец.

    «И он каждый выходной приезжал. И, по сути дела, санитаром был два дня. Это же не игра. Это такой человек», – сказал он.

    Степашин подчеркнул, что считает это свидетельством порядочности Путина.

    Отец президента России, Владимир Спиридонович, скончался в 1999 году в возрасте 88 лет. Путин переехал в Москву из Петербурга в 1996 году, занимая ряд ключевых постов в администрации президента. В августе 1999 года он стал главой правительства, сменив Степашина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Путин в 2025 году рассказал, что его внуки могут  неожиданно приехать в Кремль, но стараются так не делать. Также он признался, что не строг с внуками. Он впервые упомянул, что у него есть внучка, и уточнил, что девочка свободно общается на китайском языке со своей воспитательницей из Пекина. Глава управления президента рассказал, почему Путин решил стать разведчиком.

    20 февраля 2026, 19:59 • Видео
    «Еще три года». Зеленский все решил

    Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    21 февраля 2026, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Крош» с Камчатки получил звание Героя России в 19 лет
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Боец батальона «Арктический» 40-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Крош» в преддверии Дня защитника Отечества получил звание Героя России, о чем в Telegram-канале сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

    «Сергей Крашенинников, наш камчатский боец батальона «Арктический» 40-й бригады морской пехоты с позывным «Крош», по указу президента РФ удостоен звания Героя России. Буквально вчера рассказывал вам про его подвиг. Очень гордимся Сергеем! Настоящий Герой!» – написал он.

    В пятницу Солодов описал подвиг «Кроша» на Курском направлении, где он проявил настоящую воинскую доблесть.

    «Штурмовая группа под его командованием взяла восемь хорошо укреплённых вражеских опорных пунктов. Благодаря его выверенным решениям наши морпехи героически удерживали занятые позиции целых 52 дня, при этом постоянно атаковали и уничтожили значительные силы противника. Выстоять столько времени под постоянным натиском – своеобразный рекорд на фронте», – отметил губернатор края.

    Он добавил, что в тяжелейших боях «Крош» спас жизнь не одному своему боевому товарищу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь Героя России Очир-Горяева рассказала о добровольном уходе отца на СВО. Подполковник Петелин раскрыл детали боя, за который получил Орден Мужества. В России появилось новое поколение героев и защитников.

    20 февраля 2026, 22:17 • Новости дня
    Reuters: Удары ВС России по портам лишили Украину главных доходов
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Повреждение портовой инфраструктуры в Черном море критически снизило экспортную выручку украинского бюджета и возможности вывоза ресурсов, сообщает Reuters

    Атаки на черноморские гавани нанесли серьезный ущерб вывозу сельхозтоваров и полезных ископаемых, передает РИА «Новости». По данным западных аналитиков, сокращение пропускной способности терминалов ударило по ключевым источникам финансирования Киева.

    «Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельскохозяйственных товаров и полезных ископаемых, которые, по словам отраслевиков, служат основным источником дохода осажденной страны во время четырехлетнего конфликта с Россией», – говорится в публикации.

    Агентство Bloomberg также сообщало, что российская армия усилила огневое воздействие на портовые объекты в ответ на действия ВСУ. Это существенно осложнило вывоз зерна с Украины.

    В середине декабря Вооруженные силы России нанесли мощный удар возмездия по энергетическим объектам в Одессе. В компании ДТЭК заявили о повреждении 20 электроподстанций в регионе.

    Российские удары по югу Украины отрезают страну от Черного моря и препятствуют работе портов.

    Российская армия нанесла поражение портовым сооружениям и хранилищам с горючим для ВСУ.

    Координатор николаевского подполья сообщил о разрушении объектов нефтепереработки и железнодорожной логистики в Кременчуге.

    21 февраля 2026, 12:41 • Новости дня
    Названо число потерь ВСУ за сутки в зоне СВО

    Минобороны сообщило о гибели 1 265 военнослужащих ВСУ за сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За сутки ВСУ понесли значительные потери в различных районах спецоперации, больше всего потерь отмечено в зоне ответственности группировки «Восток», отметили в Минобороны.

    Общие потери ВСУ за последние сутки составили около 1 265 человек, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны. В зоне ответственности группировки войск «Севера» уничтожено свыше 215 украинских военных. В районах, контролируемых группировкой «Запад», потери противника достигли 170 человек.

    В Южной группировке зафиксировано до 110 потерь среди ВСУ, а в зоне ответственности группировки «Центр» – до 350 военнослужащих. В группе «Восток» потери составили до 370 человек, в районе группировки «Днепр» – до 50 военнослужащих.

    Ранее бойцы группировки войск «Север» выявили факты пыток и убийств среди наемников в рядах вооруженных сил Украины. До этого Генштаб сообщил, что Вооруженные силы Украины за время спецоперации потеряли более 1,5 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, промежуточные результаты СВО показывают, что Украина уже утратила значительные людские ресурсы и фактически перестала быть государством, выполняя лишь функции военной корпорации для войны Запада с Россией.


    21 февраля 2026, 01:10 • Новости дня
    Глава Удмуртии сообщил о повреждениях одного из объектов при атаке БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В Удмуртии один из объектов поврежден при атаке дронов ВСУ, сообщил глава республики Александр Бречалов в Telegram-канале.

    «Один из объектов в республике подвергся атаке беспилотников со стороны киевского режима. По оперативным данным, есть повреждения и пострадавшие. Всем оказывается необходимая помощь», – написал он.

    Бречалов уточнил, что оперативные службы работают на места, по мере поступления информация будет дополняться.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу над Россией уничтожили 149 БПЛА ВСУ. При этом на четыре часа пятницы были ликвидированы семь украинских дронов. В Краснодаре человек пострадал при падении обломков украинского дрона.

    21 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Захарова объяснила участившуюся ругань Зеленского «адским суперфиналом вурдалака»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила «адским финалом» происходящее с лидером киевского режима Владимиром Зеленским, который зачастил с оскорблениями и руганью с кафедры событий мировой политики – то призовет россиян выгонять из Европы, то упрекнет венгерского премьера Виктора Орбана в габаритах.

    «Глубоко больной человек Зеленский, причем он стал таким не тогда, когда пришел на Банковую, он таким был и до. Именно поэтому его и рекрутировали западные кураторы для совершения чудовищного, страшного преступления. А именно - уничтожения Укрины, украинской государственности и украинского народа. Нормальный человек за такое бы не взялся», – заявила дипломат в интервью телеканалу «Россия 1», запись которого выложила в Telegram-канале.

    По мнению Захаровой, Зеленский зависим и полностью во власти «чудовищного тщеславия, самомнения и диких амбиций». Она считает, что финал его не просто близок, он уже в самом разгаре, так как то, ради чего его нанимали западные кураторы, он исполнил.

    «Вы считаете, что он еще не закончил? Что вам сейчас не показан распад личности? Вы считаете, это не есть финал? Когда на горе трупов соотечественников возлежит чудище, которое только и делает, что ругается, обзывается, несет какую-то ерунду с вращающимися расширенными зрачками. Вы что, считаете, это не финальная сцена, что ли? Да это и есть, такой вот адский суперфинал», – сказала она.

    Дипломат добавила, что финал этот, наверное, слишком растянут, но только для того, чтобы ни у кого не было попытки даже заикнуться о героизации «этого вурдалака».

    В этом же интервью Захарова сообщила, что Запад выбрал Зеленского из-за его зависимостей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров назвал киевский режим основным препятствием для урегулирования ситуации на Украине. Захарова 16 февраля назвала слова Зеленского о русских спортсменах истерикой, когда он назвал «гадким» и «неприятным» участие русских спортсменов в сборных других стран на Олимпиаде.


    21 февраля 2026, 13:16 • Новости дня
    Минобороны России сообщило о поражении РСЗО HIMARS и установки ракет «Фламинго»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили ВС РФ поразили пусковые установки украинских крылатых ракет «Фламинго» и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России.

    Вооруженные силы России нанесли удары по украинским военным объектам, сообщает РИА «Новости». По данным Минобороны, в результате операции были уничтожены транспортно-заряжающая машина американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также пусковые установки крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

    В ведомстве подчеркнули: «Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожена транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение пусковым установкам крылатых ракет большой дальности «Фламинго», объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе».

    Кроме того, сообщается о поражении объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались военными Украины, а также пунктов временной дислокации украинских войск и иностранных наемников. Удары были нанесены в 141 районе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военного аэродрома украинской армии. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об уничтожении производственной линии по выпуску ракет «Фламинго».

    21 февраля 2026, 07:07 • Новости дня
    Минздрав Удмуртии сообщил об 11 пострадавших при атаке БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на субботу атаке подвергся один из объектов в республике, медицинские работники немедленно пришли на помощь пострадавшим, несколько человек госпитализированы, большая часть будут наблюдаться в амбулаторном режиме, сообщил глава Минздрава Удмуртии Сергей Багин.

    «С травмами различной степени тяжести госпитализировано трое: два пациента в состоянии средней степени тяжести, один – в тяжелом. Бригада санавиации перевезла его в Первую РКБ, он прооперирован и находится под постоянным наблюдением врачей», – написал он в Telegram-канале.

    Багин добавил, что восемь пострадавших осмотрены врачами и отпущены под амбулаторное наблюдение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о повреждениях одного из объектов при атаке БПЛА.

    21 февраля 2026, 13:36 • Новости дня
    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал, как прикрывал отход 150 бойцов под Киевом
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Лейтенант Балдан Цыдыпов, несмотря на тяжелые ранения и контузию, прикрывал отход полутора сотен бойцов под Киевом и после 26 операций стал легендой спецоперации.

    Герой России Балдан Цыдыпов рассказал о своем боевом пути и подвиге в ходе спецоперации на Украине, пишет МК. 30 марта 2022 года его взвод попал в засаду под Киевом – подбитая БМП-2 лейтенанта Цыдыпова прикрыла отход полутора сотен бойцов. Несмотря на контузию и ранение, он вел огонь по противнику, а после окончания боеприпасов выбрался из машины и продолжил сдерживать атаки в одиночку.

    Когда пришла подмога, Цыдыпов был без сознания. В результате офицер перенес 26 операций, из его тела извлекли почти два килограмма осколков. После ампутации стопы и реабилитации он встал на протез и начал работать в департаменте по патриотической работе Российского общества «Знание».

    Цыдыпов вырос в Забайкальском крае, с детства мечтал о военной карьере и прошел обучение в Новосибирском военном училище. В бою под Киевом он лично перевязал раненых, прикрывал отход бойцов, а затем был тяжело ранен и эвакуирован. Его земляки собрали 16 тыс. подписей за присвоение звания Героя России, которое поддержал президент. Ему ампутировали часть ноги, но после протезирования он продолжил активную общественную деятельность, вдохновившись примерами других военных, вернувшихся к жизни после ранений.

    Он также стал участником программы «Время героев» и возглавил департамент по патриотической работе, поддерживает связь с родными и коллегами, продолжает учиться и помогает другим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, герои России рассказали о своих подвигах на форуме «Знание.Государство». Участник программы «Время героев» Цыдыпов стал директором департамента «Знания».

    21 февраля 2026, 08:44 • Новости дня
    Наемник из Бразилии умер в Харьковской области из-за пыток ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пытки регулярно применяются в подразделениях наемников Главного управления разведки Минобороны Украины в Харьковской области. Как сообщили в российских силовых структурах, в результате издевательств погиб наемник из Бразилии.

    В подразделениях иностранных наемников Главного управления разведки Минобороны Украины, действующих в Харьковской области, фиксируются регулярные случаи применения пыток, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Среди методов издевательств названы избиения, имитация утопления и сексуальное насилие.

    Собеседник агентства заявил: «В подразделениях иностранных наемников ГУР, действующих в Харьковской области, регулярно применяются пытки, избиения, имитация утопления и изнасилования. На днях в результате издевательств погиб наемник из Бразилии за нарушение распорядка дня и употребление спиртного».

    По данным силовиков, жестокое обращение с бойцами не является единичным случаем и отмечается на постоянной основе. В настоящее время гибель бразильского наемника рассматривается как следствие подобных методов воздействия внутри подразделения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в расположении иностранного легиона главного управления разведки минобороны Украины в Киеве убили бразильского наемника.

    21 февраля 2026, 03:57 • Новости дня
    Перечень жизненно необходимых лекарств изменится на следующей неделе
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ближайшие дни список жизненно необходимых препаратов пополнится лекарствами для борьбы с анемией, нейтропенией, туберкулезом и онкологическими заболеваниями.

    Обновленный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) вступит в силу в России на следующей неделе. В документ добавили восемь новых препаратов, передает ТАСС.

    Это препараты, применяемые для лечения анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза и различных злокачественных новообразований. При этом  государство будет регулировать цены на все вошедшие в перечень лекарства.

    Перечень ЖНВЛП сейчас содержит более 800 международных непатентованных наименований, которые используются при лечении социально значимых заболеваний, таких как онкология, сахарный диабет и бронхиальная астма. Из этого списка более 80% лекарств производятся на территории России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минздрав снизил стоимость терапии ряда жизненно важных препаратов. ФАС сообщила о снижении цен на препараты для лечения рака.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД составила путеводитель «Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году».


    21 февраля 2026, 04:43 • Новости дня
    В Приамурье обнаружили место падения вертолета Robinson

    Tекст: Катерина Туманова

    В правительстве Амурской области сообщили об обнаружении пропавшего днем ранее вертолета Robinson, рядом с которыми нашли трех погибших – пилота и двух пассажиров.

    «В Приамурье завершены поиски вертолета, пропавшего в Ромненском округе. В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших», – сообщили в Telegram-канале администрации региона.

    В правительстве региона выразили соболезнования родным и близким погибших, уточнив, что обстоятельства происшествия выясняются.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вертолет с тремя людьми на борту пропал 20 февраля в Ромненском муниципальном округе Амурской области. В администрации села Амаранка сообщили о сложной для поисков местности с сопками и тайгой.

    Уголовное дело завели по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.


    21 февраля 2026, 04:58 • Новости дня
    Каллас назвала дату оглашения 20-го пакета антироссийских санкций ЕС
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила в пятницу, после заседания министров обороны «Группы E5», что рассчитывает принять 20-й пакет антироссийских санкций в понедельник.

    По словам Каллас, решение будет ратифицировано в ходе предстоящей встречи глав министерств иностранных дел ЕС в понедельник, 23 февраля, сообщают «Вести» со ссылкой на пресс-службу ЕС.

    При этом 20 февраля стало известно, что страны ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в рамках санкций обсуждает отмену потолка цен на российскую нефть и введение ограничений на морскую транспортировку.

    ЕК внесла изменения в предложение по двадцатому пакету рестрикций, который обсудят постпреды стран Евросоюза. Также ЕК намерена обосновать перехват танкеров с российской нефтью в новом пакете антироссийских санкций.



    20 февраля 2026, 23:20 • Новости дня
    Сыгравший в сериале «Глухарь» актер Денис Кравцов умер в 43 года
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Актер театра и кино Денис Кравцов с 2014 года работал в Московском театральном центре «Вишневый сад», играл в театре и кино, его смерть стала неожиданной и шокирующей для коллег.

    «Страшная новость, в которую невозможно поверить – не стало артиста театра Дениса Кравцова. Сердце нашего друга, члена большой театральной семьи "Вишневого сада" остановилось на 44-м году жизни», – сообщили в Московском театральном центре «Вишневый сад».

    Коллеги Кравцова рассказали «Аргументам и фактам» о том, что утром звонила его мама и сказала, что Дениса забрали в реанимацию.

    «А днем его не стало», – смогли сообщить в театре.

    В театральной афише на выходные были запланированы спектакли с участием Кравцова  –  «Аладдин», «Пеппи длинный чулок», «Так и будет».

    Денис Кравцов окончил Институт современного искусства, согласно порталу Teatr-online. Служил в театре Киноактера и Театре имени Рубена Симонова. В 2014-м был принят в труппу «Вишневого сада». Был занят во многих спектаклях, среди которых «Преступление и наказание», «Женитьба», «Тартюф». С 2001 года Кравцов начал сниматься в кино, играл в «Глухарь. Продолжение», «Дом, который построил ЖЭК», «Висяки», «Час Волкова-2», «101-й километр» и других.

    Сколько должны стоить новые автомобили Volga

    В 2026 году стартуют продажи новых автомобилей под отечественным брендом Volga. Это образ большой и престижной машины, недоступная мечта многих советских людей. Однако скрываться за ним будет китайская начинка. Этот проект уже не первая и даже не вторая, а третья попытка возродить этот бренд из СССР. Получится ли на этот раз? Подробности

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    США блефуют о подводной слабости перед Китаем

    Американские СМИ бьют тревогу – согласно докладу авторитетной организации, впервые Китай обогнал США по количеству спускаемых на воду подводных лодок. С одной стороны, это действительно признак кризиса американских ВМС. Но при более внимательном рассмотрении легко заметить, что реальная причина таких публикаций – вовсе не слабость США. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • «Еще три года». Зеленский все решил

      Владимир Зеленский заявил приближенным, что переговоры с Россией провалились, и дал задания подготовить план ведения войны еще на три года. Об этом сообщают американские СМИ, но в ЕС решение Киева подтверждают. Теперь все зависит от президента США Дональда Трампа.

    • Воспитательницы показали, как остановили нападение на детский сад

      В детском саду в Бугуруслане Оренбургской области воспитательница Лия Наилевна Галеева и учитель музыки Людмила Юрьевна Платонова спасли десять малышей от вооруженного ножом мужчины, ворвавшегося в детсад. Как защищали детей и боролись с нападавшим героические женщины рассказали спецкору газеты ВЗГЛЯД Юрию Васильеву.

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Проросший картофель: можно ли есть, когда опасен, как безопасно использовать и хранить

      Дачный сезон 2026 года еще не начался, хотя весна в этом году ожидается ранняя. До нового урожая картофеля остаются месяцы, а многие домашние запасы уже начинают прорастать и зеленеть. Проросший картофель содержит природный токсин – соланин, который в значительной концентрации может быть опасен для здоровья. Разбираем, какие части клубня особенно опасны, как безопасно использовать проросший картофель в пищу, какие методы подготовки и посадки подходят для проращивания клубней, а также как хранить картофель, чтобы замедлить прорастание и сохранить качество до нового урожая.

    • Когда сажать картофель в 2026 году: сроки по регионам России и по лунному календарю

      Картофель – одна из самых популярных культур на огородах россиян. Чтобы собрать богатый урожай в 2026 году, важно правильно выбрать время посадки с учетом региона, температуры почвы, фаз Луны и народных примет. ВЗГЛЯД собрал рекомендации для всех регионов России и подборку лучших ранних и среднеранних сортов.

    • Лето 2026: куда поехать на машине по России – 12 маршрутов

      Лето 2026 года – время открывать Россию на автомобиле: новые трассы, развивающаяся туристическая инфраструктура и десятки маршрутов, которые можно пройти без перелетов и пересадок. От древних крепостей Псковской земли до берегов Байкала – собрали 12 автопутешествий разной продолжительности, с понятной логистикой и идеями для семейного, гастрономического и познавательного отдыха.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

