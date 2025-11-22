Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.24 комментария
Конюхов начал работу на одиночной станции в Антарктиде
Конюхов приступил к четырехмесячной работе на одиночной станции в Антарктиде
Федор Конюхов приступил к уникальным научным исследованиям на острове Смоленск в Антарктиде, где ближайшие четыре месяца проведет абсолютно один, изучая уровень микропластика в водах.
Российский путешественник Федор Конюхов начал работу на первой в мире одиночной научной станции на острове Смоленск (Ливингстон) в Антарктиде, где пробудет четыре месяца, передает ТАСС.
По словам руководителя экспедиционного штаба Оскара Конюхова, «Станция приступила к работе. Федор Филиппович теперь уже один на острове. Мы заберем его только в середине марта 2026 года».
Станцию за два дня помогла установить команда, прибывшая вместе с Конюховым – были развернуты палатки для жизни и работы, а также настроены спутниковое и радиооборудование. Лагерь расположили в безопасном месте, вдали от морских слонов и прибрежных штормов, чтобы защитить его от нагонных волн. На территории установили разборную часовню с куполом и столб с указателями городов, где живут члены экспедиции; после завершения работ команда покинула остров.
Экспедиция рассчитана на проведение научных исследований – Конюхов займется изучением содержания микропластика в прибрежных водах Антарктического полуострова, а также загрязнения воздуха. Проект поддержан Институтом океанологии им. П. П. Ширшова РАН и ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт». Разрешение на работу на станции получили после двух лет согласований в международных инстанциях – все страны, изучающие Антарктиду, его подписали.
Если эксперимент на одиночной станции окажется успешным, Конюхов намерен вернуться в Антарктиду в зимний период, чтобы остаться там девять месяцев, включая полярную ночь, когда вовсе невозможно доставить провизию. Опыт одиночной экспедиции может стать шагом к созданию круглогодичной российской антарктической станции.
В штабе Конюхова отмечают историческую миссию проекта – напомнить о том, что значительная часть Южных Шетландских островов была открыта и нанесена на карту русскими экспедициями XIX века под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Первоначально многие географические объекты имели русские названия – Смоленск, Полоцк, Березина, Бородино. Позже они были заменены на английские топонимы, закрепившиеся на международных картах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 ноября Федор Конюхов прибыл в аргентинский порт Ушуая для подготовки к отплытию на остров Смоленск в Антарктиде.
19 ноября Экспедиция Конюхова достигла Южных Шетландских островов в Антарктиде.
Росатом передал Конюхову аккумулятор для экспедиции на Южный полюс.