Послы Дании и Гренландии встретились с официальными лицами Белого дома

Tекст: Катерина Туманова

Серенсен и Исбосетсен пытаются разубедить американских чиновников в необходимости действий Трампа в отношении Гренландии и намерены транслировать свою точку зрения в конгрессе.

США являются участниками международного договора 1951 года, который дает им широкие права на создание там военных баз с согласия Дании и Гренландии. Тем временем вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил журналистам, что европейские лидеры должны «серьезно отнестись к президенту США и его словам», поскольку он сформулировал проблему как оборонительную, передает Associated Press (AP).

«Мы просим наших европейских друзей серьезнее отнестись к безопасности этого региона, потому что, если они этого не сделают, Соединенным Штатам придется что-то с этим делать», – сказал Вэнс.

Ожидается, что на следующей неделе госсекретарь Марко Рубио встретится с официальными лицами Дании, которые возлагают на эту встречу большие надежды.

«Это тот диалог, который необходим, как того требует правительство совместно с правительством Гренландии», – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен датской телекомпании DR.

Один из двух гренландских политиков в датском парламенте Айя Хемниц заявила AP о том, что высказанные американцами замечания неуважительны.

«Многие также считают, что эти разговоры обсуждаются через их головы. У нас в Гренландии есть поговорка: «Ничего о Гренландии без Гренландии», – сказала она

Хемниц к тому же опровергла заявление Трампа о том, что Гренландия «повсюду покрыта российскими и китайскими кораблями».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер Дании Метте Фредериксен была вынуждена высказаться и призвать США прекратить подобные угрозы в адрес «исторически близкого союзника». Глава Евросовета Кошта заявил о принадлежности Гренландии ее народу. Reuters сообщило о планах команды Трампа купить жителей Гренландии выплатами.

Публичные разногласия Европы и США по вопросу Гренландии в России воспринимаются как повод для радости, по мнению министра обороны Бельгии Тео Франкена.