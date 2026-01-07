«Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.2 комментария
Глава Евросовета Кошта: Гренландия принадлежит только ее народу
Глава Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что любые вопросы будущего Гренландии должны решаться только с участием самой Гренландии и Дании.
Гренландия принадлежит только ее народу, и любые решения относительно ее будущего должны приниматься исключительно с учетом мнения как самой Гренландии, так и Дании, передает ТАСС. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта, выступая в Никосии на церемонии передачи председательства в Совете ЕС Кипру.
«Гренландия принадлежит только ее народу», – подчеркнул он, добавив, что вопросы, связанные с будущим острова, невозможны без согласования с Данией.
Кошта подчеркнул, что Евросоюз не допустит нарушений международного права в Гренландии, Латинской Америке или в Карибском бассейне.
При этом США, которые активно проявляют интерес к Гренландии и региону Латинской Америки, в своей речи он не упоминал.
Ранее в среду генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах разместить военных США в Гренландии.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выразил опасения по поводу безопасности Европы и НАТО в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.
Американист Малек Дудаков оценил возможные сценарии по присоединению Гренландии к США.