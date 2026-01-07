Глава Евросовета заявил о принадлежности Гренландии ее народу

Глава Евросовета Кошта: Гренландия принадлежит только ее народу

Tекст: Мария Иванова

Гренландия принадлежит только ее народу, и любые решения относительно ее будущего должны приниматься исключительно с учетом мнения как самой Гренландии, так и Дании, передает ТАСС. Об этом заявил глава Евросовета Антониу Кошта, выступая в Никосии на церемонии передачи председательства в Совете ЕС Кипру.

«Гренландия принадлежит только ее народу», – подчеркнул он, добавив, что вопросы, связанные с будущим острова, невозможны без согласования с Данией.

Кошта подчеркнул, что Евросоюз не допустит нарушений международного права в Гренландии, Латинской Америке или в Карибском бассейне.

При этом США, которые активно проявляют интерес к Гренландии и региону Латинской Америки, в своей речи он не упоминал.

Ранее в среду генсек НАТО Марк Рютте заявил о планах разместить военных США в Гренландии.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф выразил опасения по поводу безопасности Европы и НАТО в случае захвата Гренландии Соединенными Штатами.

Американист Малек Дудаков оценил возможные сценарии по присоединению Гренландии к США.