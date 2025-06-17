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Трамп разместил в соцсети пост с призывам срочно покинуть Тегеран
Американский президент Дональд Трамп призвал всех покинуть Тегеран в соответствующем посте своей соцсети Truth Social, начав его с фразы о том, что Иран должен был подписать сделку.
«Ирану стоило бы пойти на сделку (по ядерной программе), которую я призвал их подписать. Какой позор и пустая трата человеческих жизней. У Ирана не может быть ядерного оружия. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!» – написал Трамп.
Что имел в виду глава Белого дома, он не пояснил.
Напомним, после атаки Израиля на Иран в ночь на 13 июня член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля. Позже глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США в Маскате.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, по словам Трампа, инициатива Тегерана о переговорах прозвучала слишком поздно, поскольку срок для соглашения уже истек.