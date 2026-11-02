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Хуситы атаковали аэропорты на юге и востоке Саудовской Аравии
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» нанесло удары по международным аэропортам на востоке и юге Саудовской Аравии, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.
«За последние 48 часов мы нанесли удары по аэропорту в Даммаме, военному транспорту в аэропорту в Джизане, а также по радару системы раннего предупреждения в Джизане», – приводит РИА «Новости» заявление представителя хуситов, сделанное в эфире телеканала Al Masirah.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил о нанесении ударов по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии в ответ на действия арабской коалиции в Йемене.
Представитель проправительственных сил Йемена Маджид ан-Назили сообщил об ударах баллистическими ракетами движения «Ансар Алла» по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.
На прошлой неделе Яхья Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.