Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
ВМС Омана эвакуировали экипаж атакованного в Оманском заливе танкера
ВМС Омана эвакуировали 25 человек с атакованного в Оманском заливе танкера
Военно-морские силы Омана провели эвакуацию 25 членов экипажа с коммерческого танкера RITI под флагом Панамы, который загорелся после атаки в Оманском заливе.
По данным центра по морской безопасности султаната, нападение произошло вблизи побережья оманской провинции Мусандам, передает РИА «Новости». В результате атаки на борту судна возник пожар.
Согласно информации портала морской навигации Vesselfinder, танкер направлялся из индийского порта Мундра в эмиратский порт Хор-Факкан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Управление морских торговых операций Британии сообщило об атаке заминированного катера на загоревшийся в Ормузском проливе танкер.
В четверг у берегов Омана загорелось и затонуло деревянное парусное судно.
На прошлой неделе следовавший из Персидского залива танкер подвергся атаке неизвестным снарядом.