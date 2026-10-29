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У берегов Омана вспыхнул пожар на судне
UKMTO: В Ормузском проливе обнаружили горящее судно
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение о горящем корабле в водах Ормузского пролива неподалеку от оманского населенного пункта Эль-Хасаб.
Возгорание зафиксировали в девяти морских милях к северу от побережья Омана. Охваченное огнем судно заметил капитан проходящего мимо корабля, передает РИА «Новости» со ссылкой на британское ведомство.
К настоящему моменту специалисты не располагают данными о возможном материальном ущербе или негативном воздействии инцидента на окружающую среду. Судьба и текущее состояние членов экипажа горящего судна остаются неизвестными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Центральное командование ВМС США рекомендовало коммерческим судам воздержаться от необязательных переходов через Оманский залив и Ормузский пролив.
В воскресенье телеканал Al Arabiya сообщил о предложении Ирана возобновить движение судов в Ормузе при условии снятия американской блокады.