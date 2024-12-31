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Посол в Греции: Передача оружия Украине без согласия Москвы невозможна
Посол России в Греции Андрей Маслов заявил, что передача вооружений Украине без согласия России противоречит международно-правовым обязательствам Греции.
Посол России в Греции Андрей Маслов заявил в интервью греческому информационному сайту militaire.gr, что передача российских вооружений Украине невозможна без письменного согласия Москвы, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что это обусловлено двумя межправительственными соглашениями между Россией и Грецией: соглашением о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и соглашением о поставке продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года. Маслов отметил, что соблюдение этих договоров является международно-правовым обязательством Греции, а не политическим вопросом.
Греческий журналист отметил, что Греция использует российские системы вооружения для укрепления своей обороны, особенно зенитные комплексы. В ответ на это, Маслов заявил, что слухи о планах греческого правительства передать системы ПВО Украине не могут служить основанием для дипломатических мер. Он также добавил, что греческие власти не уведомляли о трудностях в обслуживании российского оружия.
Ранее греческий портал Pronews сообщил, что Греция может передать Украине системы Patriot, если США предоставят финансовую компенсацию и гарантии безопасности от Турции. Однако это заявление опровергло правительством. Официальный представитель правительства Павлос Маринакис 2 декабря назвал слухи о возможной передаче систем ПВО Patriot и С-300 Украине «большой ложью», подчеркивая, что власти не намерены предпринимать действия, которые могут ослабить оборону страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предлагала укреплять взаимодействие с Грецией в рамках Совета Безопасности ООН, что подчеркнуло значимость совместной работы для обеспечения международной безопасности.