Европейская политика строилась на неписаном обещании, что каждое новое поколение будет жить лучше предыдущего. Деградация возможностей европейского населения в сочетании с нереалистичными потребностями становится политическим ядерным коктейлем.16 комментариев
Минобрнауки распределило бюджетные места в вузах на 2027/28 учебный год
Минобрнауки: Бюджетные места в вузах на 2027 год отдадут инженерам и медикам
Координационный совет при правительстве России одобрил объем и структуру бюджетных мест в вузах на 2027/28 учебный год с приоритетом для инженерных и медицинских специальностей, сообщило Минобрнауки.
Распределение мест между высшими учебными заведениями пройдет на конкурсной основе до 29 декабря, сообщает Минобрнауки в Max. «Формирование объема контрольных цифр приема базируется на заявках регионов, прогнозе Минтруда России и предложениях центров ответственности, в числе которых – крупнейшие компании в разных отраслях», – заявила заместитель министра науки и высшего образования Елена Тумакова.
По ее словам, более 73% бюджетных мест будет направлено в региональные вузы. На очный бакалавриат и специалитет планируется выделить свыше половины мест, на очную магистратуру – треть.
Для исторических территорий России контрольные цифры приема формируются отдельно, исходя из потребностей регионов.
Увеличен объем бюджетных мест по направлениям, обеспечивающим технологическое лидерство: машиностроение (на 516 мест), информатика (на 290 мест), клиническая медицина (на 283 места) и ядерная энергетика (на 241 место). До 1 ноября объем бюджетных мест будет утвержден приказом Минобрнауки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобрнауки разработало проект приказа об изменении правил распределения платных мест в вузах с приоритетом для профильных учебных заведений.
В тот же день ведомство сообщило о сохранении минимальных баллов ЕГЭ для поступления в подведомственные университеты на 2027/2028 учебный год.
В прошлом месяце министерство предложило сделать экзамен по физике с 2027 года обязательным для поступления на 37 направлений подготовки.