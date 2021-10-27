Украина с помощью Турции устроила в Донбассе пиар-бомбежку

Взгляд
27 октября, среда  |  Последнее обновление — 18:16  |  vz.ru
Разделы

Рубль уверенно демонстрирует доллару силу

Доллар и евро падают Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Российская валюта значительно укрепилась в последние дни, добравшись почти до 69 за доллар и 80 за евро. И многие аналитики считают, что у рубля еще есть потенциал для укрепления. Как сильно способны упасть доллар и евро? И почему российская валюта не может дорожать так же сильно, как нефть? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия ответила Франции на танковые учения у своих границ

Отношение к России во Франции заметно лучше, чем в среднем среди стран Западной Европы Henri Szwarc/ABAC/Reuters
«Москва считает, что она не должна получать от Франции – бывшей колониальной державы – «санкцию» на партнерство с Мали, и она абсолютно права», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Арно Дюбьен. По его мнению, появление вооруженных россиян в Мали может быть зеркальным ответом на аналогичную военную активность Франции у границ России. Подробности...
Перейти в раздел…

Как предотвратить кражу золота скифов Украиной

Украина способна втихаря распродать скифское золото Frank Augstein/AP/ТАСС
После решения Нидерландов отдать Киеву скифское золото в Крыму предложили закрыть опустевшие витрины музея табличками «Украдено Украиной». Между тем в ближайшее время Москва готовится подать кассацию, чтобы краже воспрепятствовать. Сможет ли Россия вернуть артефакты в Крым и какие для этого есть юридические инструменты? Подробности...
Перейти в раздел…

Туркмения превратилась в антисоветскую сказку

Милостивый Аркадаг пока что носит не корону, а только кепку с изображением короны, но вполне может стать монархом tdh.gov.tm
Ровно 30 лет назад Туркмения провела референдум о независимости и объявила о выходе из Советского Союза – позже нее от нашей общей страны откололся только Казахстан. Так появился один из наиболее комичных и в то же время жутких режимов планеты, который просто не должен был появиться на просторах бывшего СССР. Теперь, 30 лет спустя, ему стоит пожелать долгих лет жизни.  Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

Германия использует мороз для атаки на Европу

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Несмотря на то, что очередной кризис будет, скорее всего, улажен и европейцы этой зимой не замерзнут окончательно, он уже стал очередным ударом по всей конструкции европейской интеграции. Подробности...

У инцидентов с «газовыми хлопками» есть две главные причины

Илья Стулов
Илья Стулов,
Может, пора уже этим газовым войнам положить конец, прописав в интересах нормальных людей очевидные и безопасные правила? Иначе «хлопки» газа в домах будут раздаваться все чаще и чаще. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Однажды забудут и про Facebook

Максим Кононенко
Максим Кононенко, сетевой публицист
То ли причина в лютой цензуре, которой Марк Цукерберг пытается оправдать свое существование во главе крупнейшей социальной сети мира. А то ли и в том, что оная социальная сеть попросту устарела и сдает позиции. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Перейти в раздел…

Кто такой Эрик Земмур

Финны разлюбили Россию

Косово бросило вызов России

Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Центр «Вектор» впервые показал фото дельта-штамма коронавируса

Впервые опубликовано фото дельта-штамма коронавируса. Российский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» вырастил вирус на культуре клеток эпителия почки африканской зеленой мартышки. Изображения сняты на камеру электронного микроскопа
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
Подробности...

Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
  • Осуждаю

  • Поддерживаю

  • С безразличием
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
  • Поддерживаю

  • Не поддерживаю
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
  • НАТО

  • Россия

  • Обе стороны в равной степени

  • Ни одна из сторон
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Привитых «Спутником V» разрешили пускать в Израиль
    Названы возможные сроки сертификации «Северного потока – 2» Украина предложила ЕС до 10 млрд кубометров емкости своих ПХГ Украина предложила ЕС до 10 млрд кубометров емкости своих ПХГ Десятки тысяч сторонников правящей партии собрались на митинг в Тбилиси
    Захарова рассказала о последствиях модернизации аэродрома НАТО в Прибалтике Суд ЕС обязал Польшу выплачивать 1 млн евро в день до выполнения требований ЕК В Испании предложили разбомбить извергающийся вулкан на острове Пальма Домработница полтора года незаметно обкрадывала звезду «Глухаря»
    Вирусолог объяснил,как можно определить вакцинацию «Спутником V» На время нерабочих дней в Москве решено закрыть химчистки и шиномонтажи В Сети высмеяли боевое применение Украиной турецких беспилотников в Донбассе Туроператоры рассказали о росте цен на путевки в объявленные нерабочими дни

    заявление канцлера


    СМИ узнали о планах России увеличить запасы газа в хранилищах Германии

    культурное пространство


    Зеленский поручил СНБО рассмотреть запрет гастролей российских артистов на Украине

    увеличение спроса


    Эксперт: Ограничение работы алкомаркетов в нерабочие дни приведет к росту потребления алкоголя

    Видео

    бывший ссср


    Туркмения превратилась в антисоветскую сказку

    Российская валюта


    Рубль уверенно демонстрирует доллару силу

    личные мотивы


    Германия заглядывается на ядерную бомбу

    массовые беспорядки


    Как советская власть породила «великое восстание» на Кавказе

    военная угроза


    Почему финны разлюбили Россию

    киевские подзащитные


    Олег Хавич: Варшавские адвокаты Украины наживаются на клиенте

    валдайское выступление


    Борис Межуев: Российский консерватизм должен быть «просвещенным»

    все было зря


    Евгений Крутиков: Армения потеряла смысл существования

    на ваш взгляд


    Как вы относитесь к позиции антипрививочников?

    Украина с помощью Турции устроила в Донбассе пиар-бомбежку

    Момент поражения пушки донецких ополченцев украинским БПЛА
    		   27 октября 2021, 18:00
    Фото: кадр из видео
    Текст: Евгений Крутиков

    Турецкие беспилотники «Байрактар», не так давно приобретенные Украиной, впервые получили боевое крещение в Донбассе. Вооруженные силы Украины бравурно отчитываются о результатах боевого применения новейших БПЛА. При каких обстоятельствах это произошло, какое значение имеет эта акция с чисто военной точки зрения и как на нее должны реагировать республики Донбасса?

    Генштаб украинских вооруженных сил официально подтвердил первое боевое применение на линии фронта в Донбассе турецкого БПЛА «Байрактар». Произошло это на фоне резкого обострения ситуации на южном участке фронта, где украинские войска попытались занять небольшое село Старомарьевка.

    Боевые действия начались в Тельмановском районе Донбасса с артиллерийских обстрелов ВСУ Тельманово и Старомарьевки. Некоторое время донбасское ополчение на огонь не отвечало. Дело в том, что позиции ВСН находятся восточнее Старомарьевки полукругом на холмах. В самом селе вооруженных людей нет, там только местные жители (около двух сотен), в том числе и граждане России.

    В то же время и украинские позиции расположены западнее этого хутора на другом берегу реки Кальмиус также на холмах. Таким образом, сама Старомарьевка (одна улица вдоль реки) расположена в низине, удерживать ее бессмысленно и небезопасно для любой из противоборствующих сторон. Потому хутор и оказался между двумя линиями окопов, хотя чисто административно он управляется из Донецка и относится к ДНР, а не к так называемой серой зоне.

    Не встретив сопротивления, разведгруппа украинской 93-й механизированной бригады наладила импровизированную переправу через Кальмиус и зашла ночью в Старомарьевку. Они повесили на сельсовете украинский флаг, постояли немного и ушли обратно на свой берег реки.

    Все это, однако, происходило под аккомпанемент активной артиллерийской поддержки. По ряду свидетельств, плотность огня украинской артиллерии (от минометов до 122-миллиметровых гаубиц) была сопоставима с самыми тяжелыми временами 2014 и 2015 годов. Обстрелу подвергались уже не только Тельманово и Старомарьевка, но и другие населенные пункты, в том числе и на других участках фронта, например, под Горловкой и Ясиноватой. Создавалось впечатление, что речь идет не о типичной «операции для инстаграма» с занятием хутора и фотографиями на фоне украинского флага, а готовится что-то более серьезное.

    В Донецке отреагировали симметрично. В Тельманово, то есть практически вплотную к линии фронта, выдвинулись танки Т-72. Это был скорее жест, чем реальная операция. Таким образом демонстрировалось, что ВСН в случае эскалации готовы адекватно ответить украинской стороне.

    Вот в этот-то момент в небе Донбасса и появился беспилотник «Байрактар». Артиллерия ВСН на этом участке в основном расположена в глубине позиций. Но одна пушка была выдвинута на холм ближе к Старомарьевке.

    Сейчас украинская сторона утверждает, что беспилотник не пересекал линию разграничения и на территорию ДНР не вторгался. Это запрещено Минскими соглашениями и прочими договоренностями, в том числе и под эгидой ОБСЕ. С другой стороны, съемка атаки одинокой пушки проводилась почти вертикально, то есть с летательного аппарата, который линию разграничения все-таки пересек.

    Были сообщения, что это мог быть разведывательный беспилотник. Один такой даже сбили. В конце концов это в духе украинской пропаганды: сперва сообщили о событии (занятие Старомарьевки и атака с «Байрактара»), а потом поняли, что так нельзя было, и принялись все отрицать. Это в любом случае странное поведение, поскольку на кадрах видны координаты местности.

    Но если в случае со Старомарьевкой опровержения последовали довольно быстро, то с «Байрактаром» все было наоборот. ВСУ подтвердили, что действительно атаковали позиции ДНР с помощью беспилотника, а санкцию на это дал лично главком ВСУ генерал Валерий Залужный.

    Еще в 2014 году Киев официально подписал меморандум, которым официально вводился запрет на полеты боевой авиации и иностранных БПЛА в зоне конфликта. Но кого это когда останавливало?

    Украина закупила у Турции 12 «Байрактаров» в 2019 году еще при Порошенко. Их возили по Киеву на парадах в День независимости. Первые учения с применением импортных БПЛА случились только летом этого года. И дело не только в том, что надо было обучить операторов. Два года тянулась так называемая модернизация турецких БПЛА. Грубо говоря, им требовалось адекватное оружие.

    Сейчас речь идет о бомбах MAM-C. Это тоже турецкая разработка: микробомба с лазерной полуактивной системой наведения, специально созданная под «Байрактар». Дело в том, что для БПЛА такого класса критично важен вес того заряда, который он несет. Потому турецким инженерам пришлось изобретать микробомбу, но и даже в этом случае поражающий эффект не слишком впечатляет. Вот и сейчас пушку-то они повредили, но никто из расчета не пострадал.

    Та высокая степень боевой эффективности, которую продемонстрировали турецкие беспилотники в Карабахе, достижима только при их применении «роем» – одновременно большим количеством и при полном отсутствии ПВО. Надо сказать, что ранее в Донбассе уже отмечались неожиданные «точечные» попадания ВСУ по донбасским блиндажам. Было предположение, что «Байрактары» как-то втихомолку уже применялись, но за руку никого не хватали.

    Собственно говоря, они и создавались для конфликтов малой и средней интенсивности. В таких условиях БПЛА могут очень существенно повысить точность и результативность атак. Кроме того, как показал опыт Карабаха, массовое применение БПЛА при отсутствии ПВО оказывает мощное психологическое воздействие на противника.

    И тем не менее ничего принципиально страшного для вооруженных сил Новороссии не случилось. Как и ружье на стене в театре обязано выстрелить, так и купленные за хорошие деньги БПЛА обязаны были рано или поздно появиться в небе над Донбассом. Их всего двенадцать – и при некотором желании их местоположение можно отследить. Таким образом, перед нами скорее пиар-акция, чем настоящее боевое применение современного беспилотника.

    Примечательно, что украинская сторона выбрала именно тот участок фронта, где ПВО нет и в помине. И не было никогда. Это вообще довольно слабый участок, кроме того, это голая степь, где практически нет естественных укрытий. Спрятать там пушку или танк просто негде. Идеальное поле деятельности для БПЛА.

    Другой вопрос, что командованию в Донецке и Луганске стоит уже сейчас задуматься над карабахским опытом и наладить эффективную систему РЭБ и ПВО. При должной координации с разведкой можно создать эффективную систему раннего предупреждения. Кроме того, украинские операторы не умеют выстраивать тактические схемы применения беспилотников типа тех, что применяли турецкие операторы в Карабахе. Или, скажем так, украинские операторы пока не умеют, а импорт турецких «водителей БПЛА» контрактом не предусмотрен.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •