Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.12 комментариев
Выбрана «Мисс Вселенная – 2024»
Датчанка Виктория Кьер завоевала титул «Мисс Вселенная – 2024». Финал конкурса состоялся 16 ноября в Мехико, где участвовали более 120 девушек из разных стран мира. Виктории недавно исполнился 21 год, она работает в ювелирной индустрии, специализируясь на продаже бриллиантов. Россия на конкурсе «Мисс Вселенная» была представлена Валентиной Алексеевой из Чувашии, победительницей национального конкурса «Мисс Россия – 2024». Алексеева вошла в топ-12 «Мисс Вселенная – 2024». (фото: AP/TASS)
Датчанка Виктория Кьер завоевала титул «Мисс Вселенная – 2024». Финал конкурса состоялся 16 ноября в Мехико, где участвовали более 120 девушек из разных стран мира. Виктории недавно исполнился 21 год, она работает в ювелирной индустрии, специализируясь на продаже бриллиантов. Россия на конкурсе «Мисс Вселенная» была представлена Валентиной Алексеевой из Чувашии, победительницей национального конкурса «Мисс Россия – 2024». Алексеева вошла в топ-12 «Мисс Вселенная – 2024». (фото: AP/TASS)
Россия на конкурсе «Мисс Вселенная» была представлена Валентиной Алексеевой из Чувашии, победительницей национального конкурса «Мисс Россия – 2024». Алексеева вошла в топ-12 «Мисс Вселенная – 2024». (фото: AP/TASS)
Виктория Кьер Тейлвиг из Дании стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная», в финале она опередила Чидимму Адетшину из Нигерии, Марию Фернанду Белтран из Мексики, Сучату Чуангсри из Таиланда и Илеану Маркес из Венесуэлы. Россиянка Валентина Алексеева вошла в топ-12. (фото: AP/TASS)
Виктория Кьер Тейлвиг из Дании стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная», в финале она опередила Чидимму Адетшину из Нигерии, Марию Фернанду Белтран из Мексики, Сучату Чуангсри из Таиланда и Илеану Маркес из Венесуэлы. Россиянка Валентина Алексеева вошла в топ-12. (фото: AP/TASS)
Индира Ампиот из Франции в финале конкурса «Мисс Вселенная – 2024» (фото: AP/TASS)
Мисс Вьетнам Ки Дуен Нгуен во время дефиле в национальных костюмах (фото: AP/TASS)
Мисс Аргентина Магаль Бенехам во время дефиле в национальных костюмах (фото: AP/TASS)
Обладательница титула «Мисс Россия – 2024» Валентина Алексеева (фото: AP/TASS)
Мисс Бразилия Луана Кавальканте во время дефиле в национальных костюмах (фото: AP/TASS)