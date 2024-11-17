Виктория Кьер Тейлвиг из Дании стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная», в финале она опередила Чидимму Адетшину из Нигерии, Марию Фернанду Белтран из Мексики, Сучату Чуангсри из Таиланда и Илеану Маркес из Венесуэлы. Россиянка Валентина Алексеева вошла в топ-12. (фото: AP/TASS)

Виктория Кьер Тейлвиг из Дании стала победительницей конкурса «Мисс Вселенная», в финале она опередила Чидимму Адетшину из Нигерии, Марию Фернанду Белтран из Мексики, Сучату Чуангсри из Таиланда и Илеану Маркес из Венесуэлы. Россиянка Валентина Алексеева вошла в топ-12. (фото: AP/TASS)

Датчанка Виктория Кьер завоевала титул «Мисс Вселенная – 2024». Финал конкурса состоялся 16 ноября в Мехико, где участвовали более 120 девушек из разных стран мира. Виктории недавно исполнился 21 год, она работает в ювелирной индустрии, специализируясь на продаже бриллиантов. Россия на конкурсе «Мисс Вселенная» была представлена Валентиной Алексеевой из Чувашии, победительницей национального конкурса «Мисс Россия – 2024». Алексеева вошла в топ-12 «Мисс Вселенная – 2024». (фото: AP/TASS)

Датчанка Виктория Кьер завоевала титул «Мисс Вселенная – 2024». Финал конкурса состоялся 16 ноября в Мехико, где участвовали более 120 девушек из разных стран мира. Виктории недавно исполнился 21 год, она работает в ювелирной индустрии, специализируясь на продаже бриллиантов. Россия на конкурсе «Мисс Вселенная» была представлена Валентиной Алексеевой из Чувашии, победительницей национального конкурса «Мисс Россия – 2024». Алексеева вошла в топ-12 «Мисс Вселенная – 2024». (фото: AP/TASS)

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Мы хорошо знаем идейного противника, его методы и возможности не сильно меняются с течением времени. Главное цель его – разобщение общества и отчуждение его от государства. Споры среди своих уже сейчас необходимо отличать от сознательной работы врага, от наработанных им методов манипуляции массовым сознанием.

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Зачем Шольц звонил Путину Впервые за два года Владимир Путин и Олаф Шольц провели телефонные переговоры. Примечательно, что инициатором беседы выступил именно Берлин. Событие вызвало ажиотаж: пока на Украине заявляют о том, что Шольц якобы открыл ящик Пандоры, некоторые наблюдатели связывают с разговором надежды на урегулирование противоречий Москвы и Запада. Чего в реальности стоит ждать от этой беседы? Подробности Перейти в раздел

Украина проиграла Мариуполю в привлекательности Треть жителей Мариуполя, которые в 2022 году выехали на территорию Украины, вернулись обратно. Как признают на самой Украине, у «внутренне перемещенных лиц» не было возможностей найти себе жилье и обустроиться. Эксперты констатируют, что Украина не может предложить адекватные социально-экономические условия, а местная пропаганда об «ужасах» жизни в России дала обратный эффект. Подробности Перейти в раздел

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Как Трамп поступит с Украиной Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

Благодаря каким людям Трамп победил Камалу Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе. Перейти в раздел