Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?2 комментария
При стрельбе в ТЦ в Каменске-Уральском пострадали два человека
В Свердловской области при стрельбе в торговом центре пострадали два человека
В торговом центре в Каменске-Уральском Свердловской области произошла стрельба, в результате которой пострадали два местных жителя, сообщил руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелый.
Обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь в районной больнице. Один из мужчин получил ножевое ранение, второй – огнестрельное, передает ТАСС.
Личности участников происшествия уже установлены полицией. Это два местных жителя, 1977 и 1981 годов рождения.
На место инцидента незамедлительно прибыла усиленная следственно-оперативная группа территориального отдела внутренних дел для выяснения всех обстоятельств произошедшего и дальнейшего расследования.
Ранее злоумышленник в одном из супермаркетов Петербурга напал на посетителей с ножом, в результате чего пять человек получили ранения. Следственный комитет предъявил обвинение жителю Петербурга, напавшему с ножом на посетителей, по статье о покушении на убийство двух и более лиц.