Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?2 комментария
Кнайсль сравнила Европу на переговорах по Украине с «белым слоном в коридоре»
Кнайсль сравнила Европу на переговорах по Украине с белым слоном в коридоре
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что европейские страны ведут себя как «белый слон в коридоре» в попытках присоединиться к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.
По словам Кнайсль, страны Европы напрашиваются на участие в переговорах по урегулированию украинского кризиса, что ставит их в неловкое положение, передает ТАСС.
«Они настаивают на том, чтобы быть за столом [переговоров по Украине]. Но их просто нет в комнате. Они белые слоны где-то в коридоре», – заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Бывшая глава ведомства добавила, что в обсуждении этой темы спасает чувство юмора. Она сравнила ситуацию с посещением семинара, конференции или дня рождения: обычно люди не просят впустить их на мероприятие без приглашения, однако европейские политики ведут себя ровно наоборот.
«Это немного неловко», – повторила она.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду европейские чиновники выразили сомнения в готовности России к мирному урегулированию конфликта.
Государства Евросоюза решили направить на переговоры совместную делегацию вместо главы евродипломатии Каи Каллас.
В пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил отсутствие приглашения для Евросоюза на переговоры.