Кнайсль сравнила Европу на переговорах по Украине с белым слоном в коридоре

Tекст: Вера Басилая

По словам Кнайсль, страны Европы напрашиваются на участие в переговорах по урегулированию украинского кризиса, что ставит их в неловкое положение, передает ТАСС.

«Они настаивают на том, чтобы быть за столом [переговоров по Украине]. Но их просто нет в комнате. Они белые слоны где-то в коридоре», – заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Бывшая глава ведомства добавила, что в обсуждении этой темы спасает чувство юмора. Она сравнила ситуацию с посещением семинара, конференции или дня рождения: обычно люди не просят впустить их на мероприятие без приглашения, однако европейские политики ведут себя ровно наоборот.

«Это немного неловко», – повторила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду европейские чиновники выразили сомнения в готовности России к мирному урегулированию конфликта.

Государства Евросоюза решили направить на переговоры совместную делегацию вместо главы евродипломатии Каи Каллас.

В пятницу заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил отсутствие приглашения для Евросоюза на переговоры.