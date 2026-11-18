Tекст: Олег Исайченко

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина – «очень редкая возможность для лидеров трех крупнейших мировых держав напрямую обменяться мнениями по важнейшим глобальным вопросам», – пишет австралийская The Conversation.

Издание обращает внимание на то, что ряд западных СМИ уже окрестили предстоящий диалог «Ялтой 2.0». «Но это не Ялта 2.0. И саммит в Шэньчжэне – не единичный случай. В мае этого года Си Цзиньпин принял в Пекине один за другим визиты Трампа и Путина. Глава Белого дома в ответ принял Си Цзиньпина в Вашингтоне в сентябре, а в прошлом году встретился с российским президентом на Аляске», – напоминает медиаресурс.

«В совокупности эти события свидетельствуют о более масштабном отходе от характерного для периода после окончания холодной войны акцента на глобальных институтах и многосторонних консультациях в сторону более персонализированной формы управления великими державами», – считают аналитики. При этом отмечается – несмотря на то, что стороны до сих пор остаются стратегическими конкурентами, «они все больше сходятся во взглядах на то, как должна строиться международная политика: не столько через институты и коалиции, сколько через прямое взаимодействие между небольшим числом крупных держав».

«В таком мире власть определяет не только результаты, но и то, кого пригласят на обсуждение этих результатов. Самая очевидная жертва этой тенденции – Европа», – акцентирует The Conversation. По мнению СМИ, символизм встречи в Шэньчжэне говорит сам за себя. «Три лидера будут обсуждать вопросы, которые повлияют на будущее Европы. И опять же, сама Европа на встрече присутствовать не будет», – констатирует издание.

О том, что европейцы вновь оказались на обочине диалога, пишет и американский Newsweek. «Саммит может стать долгожданным событием, особенно если на нем будет достигнут хоть какой-то прогресс в области контроля над ядерными вооружениями. Но это также подчеркивает серьезный дисбаланс в геополитике: Европы, союзника Америки и огромной экономической державы, нигде не видно», – обращает внимание журнал.

Аналитики при этом замечают: «Отчасти в этом виноват Трамп, но в больше степени Европа сама загнала себя в угол десятилетиями политической раздробленности, недостаточных инвестиций в собственную безопасность и чрезмерной зависимости от США». По мнению журналистов издания, европейцы долгое время не уделяли должного внимания собственной стратегической безопасности, что привело к ослаблению трансатлантических отношений.

«И теперь Европа хромает на обе ноги и боится Путина»,

– признает Newsweek. Американская Politico вторит: в Европе испугались грядущей трехсторонней встречи. «Европейские чиновники опасаются, что лидеры России, КНР и США могут обсудить или принять решения о будущей системе безопасности региона без присутствия европейцев», – говорится в материале. Усиливает эту тревогу вопрос мирного урегулирования на Украине. По словам собеседника издания, в ЕС так до сих пор и не поняли, какую позицию по украинскому кризису занимает Вашингтон.

Британская The Guardian оппонирует: «То, что европейские демократии не были приглашены в Шэньчжэнь, отчасти объясняется тем, что переговоры проходят в кулуарах саммита для стран с тихоокеанским побережьем». Однако тут же добавляет, что хотя «континентальные союзники Украины заявили о своем праве участвовать в любом мирном процессе, они не нашли способа превратить это в коллективную позицию, координируемую фигурой с дипломатическим авторитетом».

Аналитики также указали, что «саммит, возможно, не принесет конкретных результатов, однако он служит предупреждением для европейских демократий и ставит их перед выбором». «Один из вариантов – усилить влияние за счет более тесного сотрудничества на континенте. Альтернатива – бегство в мир фантазий о безупречном национальном суверенитете и возрождении исторического величия. Один из этих путей – способ для Европы укрепить свою автономию, безопасность и процветание в XXI веке. Другой путь – это путь горького саморазрушения, примером которого стал Брексит», – делает вывод The Guardian.

«Трехсторонняя встреча еще больше встревожит союзников и партнеров США, которые опасаются открытости Трампа для неформального соглашения в формате «Большой двойки» или «Большой тройки», – приводит слова эксперта Али Уайна катарская Al Jazeera.

В свою очередь газета The New York Times указывает на контраст: в последние десятилетия большинство многосторонних встреч с участием США собирали представителей государств, разделяющих американские интересы (например, четырехсторонний диалог по безопасности, QUAD: Индия, Япония, Австралия и Америка).

«Официальные представители и подхалимы Трампа говорят, что такая встреча будет способствовать миру в Европе и даст Америке определенный запас времени для создания надежных запасов критически важных минералов. Им трудно объяснить то очевидное рвение, с которым Трамп стремится провести этот саммит, при том что он столь же явно демонстрирует безразличие к встречам G7 и к переговорам с руководством Евросоюза», – отмечает NYT. По оценкам издания, главным результатом трехсторонней встречи в Шэньчжэне может стать образ трех лидеров, «обозревающих сцену».

«Это вызовет дрожь у традиционных союзников Америки и явно станет плюсом для Путина и Си»,

– полагают журналисты. Между тем французская и немецкая пресса пытается выставить встречу трех лидеров как возможность для Владимира Путина «вернуться на мировую арену». Так, DW* (признан СМИ-иноагентом) пишет: «Саммит с совместной фотосессией станет крупным дипломатическим успехом для российского президента, который сталкивался с дипломатическим бойкотом со стороны западных союзников Киева». «Европейские страны едва ли обрадуются саммиту, который пройдет под эгидой Китая и на котором, возможно, все же будет обсуждаться конфликт на Украине без участия как Киева, так и Брюсселя», – возмущаются немецкие журналисты.

В свою очередь китайская газета China Daily подчеркивает: трехсторонний саммит важен для стабильности отношений между крупными странами и мира во всем мире. По данным издания, переговоры лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне в четверг станут первой личной встречей высших руководителей трех стран в истории. Также указывается, что укрепление связей, преодоление разногласий и стабилизация отношений между Москвой, Пекином и Вашингтоном отвечают интересам всех трех государств и соответствуют ожиданиям международного сообщества.

По мнению автора статьи, очный диалог между лидерами сверхдержав может способствовать взаимопониманию в отношении основных проблем и «красных линий» каждой из сторон, а также побудить другие страны к надлежащему урегулированию региональных и международных острых вопросов.

«Саммит предоставит трем странам возможность подтвердить, что координация действий между крупными государствами – это верный путь к стабильности, а попытки разделить мир на противоборствующие лагеря могут подорвать мир и процветание во всем мире»,

– подчеркивает издание. По оценкам China Daily, от того, смогут ли крупные страны выстроить взаимное доверие посредством диалога и сотрудничества, зависит стабильность цепочек поставок, урегулирование региональных конфликтов, прогресс в области продовольственной и энергетической безопасности, борьба с изменением климата и охрана общественного здоровья.

Тем временем Reuters уже успел отреагировать на двустороннюю встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина. «Председатель КНР пообещал противостоять торговому протекционизму, в то время как его российский коллега Путин раскритиковал западные санкции. Таким образом, они подготовили почву для трехсторонней встречи с Дональдом Трампом», – считают журналисты.

Аналитики, как и многие другие СМИ, провели параллель с Ялтинскими соглашениями, отметив при этом, что «это также встревожило лидеров небольших экономик, особенно в Европе и Азии, которые опасаются, что крупнейшие военные державы мира проигнорируют их интересы».