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Суд в Германии отклонил жалобу партии Сары Вагенкнехт на результаты выборов
Федеральный конституционный суд Германии отклонил жалобу партии BSW, в число заявителей которой вошла основательница политической силы Сара Вагенкнехт, с требованием пересчитать голоса на парламентских выборах 2025 года.
Второй сенат высшего судебного органа Германии отклонил жалобу партии «Союз социальной справедливости и экономического благоразумия» (BSW) на проверку результатов выборов в Бундестаг, передает ТАСС.
Среди четырех подавших жалобу заявительниц находилась основательница партии Сара Вагенкнехт.
«Жалоба на проверку результатов выборов является неприемлемой», – заявили в суде.
В инстанции пояснили, что заявительницы не привели конкретных фактов нарушений, способных повлиять на распределение мандатов.
На выборах партия BSW набрала 4,981% голосов, ей не хватило 9529 голосов для преодоления пятипроцентного барьера. Представители политической силы заявляли об ошибках при подсчете, утверждая, что должны были получить 35 мест в парламенте, что лишило бы правящую коалицию большинства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Вагенкнехт выступила за назначение кандидата от «Альтернативы для Германии» на пост председателя парламента Саксонии-Анхальт.
Весной она осудила проект бюджета страны на 2027 год.
В прошлом году партия «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» не прошла в Бундестаг.