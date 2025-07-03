Bild сообщил о готовности ФРГ профинансировать Patriot для Киева

Берлин задумал профинансировать поставку двух Patriot для Украины через США

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет ТАСС, по информации Bild, власти Германии обеспокоены приостановкой американской военной помощи Киеву и ищут пути восполнения нехватки вооружений, особенно ракет для комплексов Patriot у украинской армии.

По данным источников издания, Берлин ожидает согласия Пентагона на передачу Киеву двух систем Patriot, финансирование которых готова взять на себя Германия.

Запрос находится на рассмотрении в США уже несколько недель. Ранее украинская сторона самостоятельно обращалась к американцам по поводу покупки Patriot, но получила отказ, после чего обратилась за поддержкой к Берлину. В немецком правительстве опасаются, что и их запрос может быть отклонен администрацией президента Дональда Трампа.

На заседании кабинета министров ФРГ в среду обсуждалась ситуация с приостановкой поставок оружия и боеприпасов Киеву, и участники пришли к выводу, что компенсировать американскую помощь полностью невозможно.

Ранее The New York Times информировала, что США приостановят поставки Украине различных систем ракет и боеприпасов, а МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США для разъяснения ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко обвинил Соединенные Штаты в «нападении на Украину» из-за приостановки военной помощи.

Киев заявил о желании получить разрешение на покупку американского оружия через европейские страны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза активнее поддерживать Украину вооружениями на фоне прекращения поставок оружия с США.