Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.12 комментариев
Bild сообщил о готовности ФРГ профинансировать Patriot для Киева
Берлин задумал профинансировать поставку двух Patriot для Украины через США
Правительство Германии рассматривает возможность финансирования поставки систем ПВО Patriot Украине на фоне сокращения американских поставок вооружений.
Как пишет ТАСС, по информации Bild, власти Германии обеспокоены приостановкой американской военной помощи Киеву и ищут пути восполнения нехватки вооружений, особенно ракет для комплексов Patriot у украинской армии.
По данным источников издания, Берлин ожидает согласия Пентагона на передачу Киеву двух систем Patriot, финансирование которых готова взять на себя Германия.
Запрос находится на рассмотрении в США уже несколько недель. Ранее украинская сторона самостоятельно обращалась к американцам по поводу покупки Patriot, но получила отказ, после чего обратилась за поддержкой к Берлину. В немецком правительстве опасаются, что и их запрос может быть отклонен администрацией президента Дональда Трампа.
На заседании кабинета министров ФРГ в среду обсуждалась ситуация с приостановкой поставок оружия и боеприпасов Киеву, и участники пришли к выводу, что компенсировать американскую помощь полностью невозможно.
Ранее The New York Times информировала, что США приостановят поставки Украине различных систем ракет и боеприпасов, а МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США для разъяснения ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко обвинил Соединенные Штаты в «нападении на Украину» из-за приостановки военной помощи.
Киев заявил о желании получить разрешение на покупку американского оружия через европейские страны. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза активнее поддерживать Украину вооружениями на фоне прекращения поставок оружия с США.