Politico: Киев разработал новую тактику для добычи американского оружия

Tекст: Ирма Каплан

«Поскольку Украина пытается добиться от США отправки ей большего количества оружия, она планирует попробовать кое-что новое: попросить Вашингтон разрешить Европе закупать американское оружие для Украины, заявили шесть информаторов, осведомленных о запросе», – пишет Pоlitico.

Новый подход обсуждался примерно в то же время, когда администрация Трампа приняла решение остановить некоторые поставки военной помощи, которые уже были выделены Киеву, включая системы Patriot и осколочно-фугасные артиллерийские снаряды.

В рамках новой стратегии несколько европейских правительств стали изучать варианты закупки американского оружия из своих оборонных бюджетов для передачи Украине. Деньги будут засчитываться в счет новых расходов НАТО на оборону, но пока нет твердых обязательств по данному вопросу.

Эти закупки должны будут осуществляться с одобрения правительством США, условия которого обсуждаются.

Одним из потенциальных камней преткновения являются ограничения, которые США обычно налагают на союзников, использующих американское оружие. Известно, что производство и отправка союзникам американского оружия занимает много времени.

«Администрация Трампа, похоже, с энтузиазмом отнеслась к идее отправки большего количества оборонительного оружия в Киев, поскольку президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Нидерландах на прошлой неделе. Один человек, напрямую проинформированный о встрече, охарактеризовал ее как «действительно позитивную», отметив, что Трамп показался «сострадательным» и «понимающим», – говорится в статье.

«Мне сказали, что запрос президента Зеленского теперь заключается не столько в финансовой помощи от Соединенных Штатов, сколько в возможности использовать европейские деньги для закупки у нас оружия и боеприпасов», – сказал председатель комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для переговоров по вопросам поддержки Киева на фоне приостановки новых поставок.

Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.