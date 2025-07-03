Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.2 комментария
Politico описала новую тактику Киева по добыче американского оружия
Politico: Киев разработал новую тактику для добычи американского оружия
Как выяснила газета, поскольку от американского президента Дональда Трампа не поступает новой военной помощи, Киев хочет получить разрешение на покупку американского оружия через Европу.
«Поскольку Украина пытается добиться от США отправки ей большего количества оружия, она планирует попробовать кое-что новое: попросить Вашингтон разрешить Европе закупать американское оружие для Украины, заявили шесть информаторов, осведомленных о запросе», – пишет Pоlitico.
Новый подход обсуждался примерно в то же время, когда администрация Трампа приняла решение остановить некоторые поставки военной помощи, которые уже были выделены Киеву, включая системы Patriot и осколочно-фугасные артиллерийские снаряды.
В рамках новой стратегии несколько европейских правительств стали изучать варианты закупки американского оружия из своих оборонных бюджетов для передачи Украине. Деньги будут засчитываться в счет новых расходов НАТО на оборону, но пока нет твердых обязательств по данному вопросу.
Эти закупки должны будут осуществляться с одобрения правительством США, условия которого обсуждаются.
Одним из потенциальных камней преткновения являются ограничения, которые США обычно налагают на союзников, использующих американское оружие. Известно, что производство и отправка союзникам американского оружия занимает много времени.
«Администрация Трампа, похоже, с энтузиазмом отнеслась к идее отправки большего количества оборонительного оружия в Киев, поскольку президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Нидерландах на прошлой неделе. Один человек, напрямую проинформированный о встрече, охарактеризовал ее как «действительно позитивную», отметив, что Трамп показался «сострадательным» и «понимающим», – говорится в статье.
«Мне сказали, что запрос президента Зеленского теперь заключается не столько в финансовой помощи от Соединенных Штатов, сколько в возможности использовать европейские деньги для закупки у нас оружия и боеприпасов», – сказал председатель комитета Сената по вооруженным силам Роджер Уикер.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский госдепартамент, в лице главы пресс-службы Тэмми Брюс, прокомментировал приостановку поставок Украине ряда вооружений, подчеркнув, что общая военная поддержка Киева продолжится.
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США Джона Хинкеля для переговоров по вопросам поддержки Киева на фоне приостановки новых поставок.
Российские власти неоднократно критиковали западные поставки вооружений на Украину, отмечая, что они затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность НАТО.