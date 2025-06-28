Россия обвинила Запад в поклонении поставкам оружия Киеву

Лукьянов: Европейцы задабривают Трампа и ждут его ухода

Политолог Лукьянов: Приему Трампа на саммите НАТО мог бы позавидовать Брежнев

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«За тем, как европейцы обхаживали Дональда Трампа, было чрезвычайно любопытно наблюдать. Мне кажется, что даже организация Варшавского договора в эпоху Леонида Брежнева не вела себя так в отношении старшего партнера», – иронично отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

«Организаторы мероприятия, понимая риски скандалов и публичных разбирательств, сразу убрали все раздражители: отодвинули куда-то на периферию украинскую тему и заранее согласовали вопрос финансирования», – добавил собеседник. Он указал, что в итоговом заявлении содержится всего пять пунктов: «Все только по делу».

Главный итог – решение стран Североатлантического альянса нарастить военные расходы до 5% ВВП, считает Лукьянов. «Еще два-три месяца назад было невозможно представить, что они подпишутся под таким обязательством. Сейчас это намерение закреплено документально, но, как говорится, дьявол кроется в деталях», – сказал политолог.

«Во-первых, на достижение цели отведено десять лет. Во-вторых, повышение расходов подразумевает, что 3,5% ВВП выделяется для покрытия основных оборонных потребностей, а еще 1,5% – на защиту критически важной инфраструктуры. Как бы то ни было, задача поставлена, и так или иначе она будет выполняться», – полагает аналитик.

«В тяжелом положении находится генсек альянса Марк Рютте. Занимаемый им пост предполагает, что он – не политическая фигура, которая принимает решения. Это человек, которого назначили и поручили ему поддерживать единство альянса всякими доступными способами, а также обеспечивать функционирование объединения», – пояснил собеседник.

По оценкам эксперта, еще несколько дней назад справляться с этими обязанностями было довольно просто. «Рютте, как управляющий, сейчас оказался в ситуации, когда у него в совете директоров главный акционер, обладающий контрольным пакетом, ведет себя так, как хочет, и не учитывает точку зрения других членов. Положение управляющего в такой ситуации следующее: он не должен занимать чью-то сторону, но в то же время не может идти против очевидного лидера», – уточнил спикер.

«Судить, насколько правильно поступает Рютте, сложно. Когда все европейцы метались и не знали, какую позицию занять относительно Трампа, генсек НАТО проводил взвешенный курс, прекрасно понимая, кто хозяин. То есть он ведет себя осознанно. Другое дело, что такие упорные попытки услужить президенту США, которые чиновник предпринял накануне, возможно, чрезмерны», – рассуждает Лукьянов.

По его мнению, другая опция Европе недоступна. «Политики Старого света на то и уповают: умасливать и умиротворять главу Белого дома в надежде, что в будущем появится шанс на изменение ситуации. Но возвращение к прежней повестке – это иллюзия. Ничего подобного уже не будет, кто бы ни пришел на смену Трампу», – заключил Лукьянов.

Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?» Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый Свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.