Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Путин заявил о добрых многолетних отношениях с Трампом
Путин рассказал о добрых многолетних отношениях с Трампом
Президент Владимир Путин на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» заявил, что у него сложились добрые многолетние отношения с президентом США Дональдом Трампом.
Российский лидер выступил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости». «У меня с президентом Трампом довольно добрые, многолетние отношения», – сказал Путин.
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