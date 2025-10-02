В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.24 комментария
Путин призвал к готовности к любым переменам в условиях глобальных трансформаций
Современные перемены происходят с беспрецедентной скоростью, заявил президент России Владимир Путин, призвав быть готовыми к любым сценариям развития событий.
«Мы уже не раз отмечали, что живем в такое время, когда все меняется и меняется очень быстро. Я бы сказал, кардинально меняется», – сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».
Он также добавил, что в условиях столь быстрых глобальных трансформаций важно сохранять готовность к любым изменениям и вызовам.
«Практически, как показывает и время, и последние события, готовыми нужно быть к чему угодно. Ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика за свою собственную судьбу, за судьбу страны и всего мира. И ставки чрезвычайно высоки», – заявил глава государства.
Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков раскрыл тему выступления Путина на «Валдае».