Путин призвал к готовности к любым переменам в условиях глобальных трансформаций

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы уже не раз отмечали, что живем в такое время, когда все меняется и меняется очень быстро. Я бы сказал, кардинально меняется», – сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

Он также добавил, что в условиях столь быстрых глобальных трансформаций важно сохранять готовность к любым изменениям и вызовам.

«Практически, как показывает и время, и последние события, готовыми нужно быть к чему угодно. Ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика за свою собственную судьбу, за судьбу страны и всего мира. И ставки чрезвычайно высоки», – заявил глава государства.

Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков раскрыл тему выступления Путина на «Валдае».