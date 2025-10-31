Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Лукашенко подтвердил выход «Орешника» на боевое дежурство в декабре
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Витебскую область подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в декабре.
По его словам, этот комплекс представляет собой «страшное оружие», способное стать сдерживающим фактором для оппонентов за рубежом, передает БелТА.
«Орешник» – страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они (оппоненты за рубежом) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь», – подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии добавил, что конфликт на Украине начался именно с того, что в Донбассе подвергались преследованиям и убийствам русскоязычные жители. Лукашенко отметил, что был свидетелем этих событий.
Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что подготовительные мероприятия к размещению комплекса находятся на завершающей стадии.
В июле в Белоруссии сформировали подразделения, которые оснастят «Орешником».
До этого сообщалось, что Белоруссия намерена принять на вооружение две установки «Орешника» до конца года.