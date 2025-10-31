Лукашенко подтвердил выход «Орешника» на боевое дежурство в декабре

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, этот комплекс представляет собой «страшное оружие», способное стать сдерживающим фактором для оппонентов за рубежом, передает БелТА.

«Орешник» – страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они (оппоненты за рубежом) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь», – подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что конфликт на Украине начался именно с того, что в Донбассе подвергались преследованиям и убийствам русскоязычные жители. Лукашенко отметил, что был свидетелем этих событий.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что подготовительные мероприятия к размещению комплекса находятся на завершающей стадии.

В июле в Белоруссии сформировали подразделения, которые оснастят «Орешником».

До этого сообщалось, что Белоруссия намерена принять на вооружение две установки «Орешника» до конца года.